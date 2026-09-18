Día de la Juventud: INE revela datos sobre soltería, pobreza, educación y salud

Este 21 de septiembre se recuerda el Día de la Juventud y, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025, este segmento de la población presenta una serie de características en cuanto a su composición y condiciones de vida.

En un reporte difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se presentan los resultados anuales de la EPHC correspondientes a la población juvenil de 15 a 29 años.

¿Cuántos jóvenes hay en Paraguay?

La población paraguaya alcanza alrededor de 6,2 millones de personas. De ese total, el 24,7% corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años, equivalente a aproximadamente 1,5 millones de personas.

Por grupos de edad, el 32,9% (501.903) tiene entre 15 y 19 años; el 33,8% (515.034) se encuentra entre los 20 y 24 años, y el 33,4% (508.918) tiene entre 25 y 29 años.

Más hombres que mujeres

Del total de la población juvenil, 773.239 son hombres, que representan el 50,7%, mientras que 752.616 son mujeres, equivalentes al 49,3%.

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¿Dónde viven los jóvenes?

Alrededor de 1.128.790 jóvenes viven en áreas urbanas del país, lo que representa el 74% de la población juvenil. En tanto, 397.065 jóvenes residen en áreas rurales, equivalentes al 26%.

Más de la mitad asiste a una institución formal

Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el 52,6% asiste a una institución de enseñanza formal. La tasa de asistencia es mayor en las áreas urbanas, donde alcanza el 54,7%, frente al 46,7% registrado entre los jóvenes de zonas rurales.

En cuanto a la participación en actividades económicas, 6 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años realizan actividades económicas y son clasificados dentro de la población ocupada.

Solo una parte cuenta con seguro médico

En materia de salud, del total de la población de 15 a 29 años, el 24,9% cuenta con seguro médico vigente en el país.

Los indicadores forman parte de la información presentada por el INE sobre la población juvenil y buscan aportar datos sobre sus condiciones de vida.

Jóvenes solteros y en pareja

Los datos del INE muestran que 7 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años son solteros, mientras que cerca de 2 de cada 10 viven en pareja, ya sea como unido/a o casado/a.

La pobreza alcanza a miles de jóvenes

En 2025, el 14,4% de los jóvenes de 15 a 29 años se encontraba en situación de pobreza, lo que representa a 219.202 personas.

La situación presenta diferencias según el área de residencia. En las zonas rurales, el 21,2% de los jóvenes se encontraba en situación de pobreza, mientras que en las áreas urbanas la proporción era del 12%.