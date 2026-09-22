Asunción rezagada en Economía: puesto 461; 93 de México y 179 de Buenos Aires

El índice elaborado por Oxford Economics busca comparar las principales ciudades del mundo mediante cinco dimensiones. Economía tiene una ponderación de 30% en el resultado final; Capital Humano y Calidad de Vida representan 25% cada una, mientras Medio Ambiente y Gobernanza tienen un peso de 10%, respectivamente. Los indicadores son normalizados en una escala donde la ciudad con mejor resultado recibe 100 y la de menor desempeño, 0.

La dimensión económica incorpora el tamaño y crecimiento del PIB, estabilidad económica, PIB por habitante, crecimiento del empleo y diversificación productiva. Capital Humano incluye crecimiento poblacional, estructura etaria, universidades, presencia de sedes corporativas, nivel educativo y población extranjera.

Calidad de Vida contempla igualdad de ingresos, ingreso disponible por habitante, gastos de vivienda, esperanza de vida, criminalidad y oferta cultural y recreativa. Medio Ambiente considera calidad del aire, intensidad de emisiones y riesgos climáticos, mientras Gobernanza analiza instituciones, estabilidad política, ambiente de negocios y libertades civiles.

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La distancia de Asunción respecto de algunas de las principales capitales de la región es significativa. Buenos Aires aparece en el puesto 138. La capital argentina ocupa el lugar 179 en Economía, 86 en Capital Humano, 197 en Calidad de Vida, 259 en Medio Ambiente y 394 en Gobernanza.

Santiago se encuentra en la posición 155 global. La capital chilena sobresale en Capital Humano, donde ocupa el puesto 36, mientras se encuentra en el 210 en Economía, 381 en Calidad de Vida, 662 en Medio Ambiente y 122 en Gobernanza.

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Ciudad de México aparece en la posición 221 del índice. Su fortaleza se concentra en Economía donde ocupa el puesto 93, y Capital Humano con la posición 45. En cambio, sus resultados son más bajos en Calidad de Vida con el puesto 610, Medio Ambiente con el 508, y Gobernanza con el 519.

Montevideo es la ciudad más cercana a Asunción entre estas referencias regionales, aunque todavía se encuentra 41 posiciones por delante en el puesto 405. La capital uruguaya ocupa el lugar 366 en Economía, 530 en Capital Humano, 713 en Calidad de Vida, 311 en Medio Ambiente y 138 en Gobernanza.

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Para Paraguay, uno de los resultados más relevantes es precisamente Gobernanza, categoría en la que Asunción cae al puesto 652. Oxford Economics aclara que este componente no se mide exclusivamente a nivel municipal, sino a escala nacional. Por tanto, la posición refleja factores institucionales, estabilidad política, ambiente de negocios y libertades civiles correspondientes globalmente a Paraguay.

El mejor resultado relativo de Asunción, aunque pudiera generar cuestionamientos, aparece en Capital Humano, con el puesto 319, aunque lejos de Santiago, Ciudad de México, Lima, Buenos Aires, Bogotá y São Paulo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.