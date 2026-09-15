Economía paraguaya: cuánto creció, cuánto se apreció el guaraní y qué pasó con las importaciones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó este martes su reporte mensual de la Situación Financiera de la Administración Central (Situfin), sobre los principales indicadores de la economía de Paraguay.

Informó que la actividad económica paraguaya mantuvo un desempeño positivo al cierre de julio, mientras que la inflación interanual se ubicó en bajos niveles.

También reportó una apreciación acumulada del guaraní y una caída en el valor de las importaciones expresadas en moneda local. A contunuación, los detalles de cada variable.

¿Cuánto creció la economía paraguaya?

El Indicador Mensual de Actividad Económica de Paraguay (IMAEP), que permite conocer la evolución de la economía en el corto plazo, registró en julio una variación interanual de 5,5%, según los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) presentados este martes por el MEF. Entre enero y julio, el indicador acumuló un crecimiento de 5,6%. A su vez, el promedio móvil anual se situó en torno al 6,4%.

Natalia Rodríguez, gerente de Economía del MEF, expuso estas cifras durante la presentación del informe Situfin, correspondiente al cierre de agosto. “Todos los sectores están con una incidencia positiva”, afirmó Rodríguez al referirse a la composición del crecimiento económico.

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Por sectores, dijo que el primario registró una variación interanual de 7%. El sector secundario alcanzó 6,7%, con una fuerte incidencia de la generación y distribución de energía eléctrica, además de agua y saneamiento.

En totan, sobre la manufactura dijo que registró una expansión de 5,8%, mientras que el sector terciario tuvo una variación interanual de 4,5%.

El IMAEP que excluye agricultura y binacionales presentó un crecimiento de 4,3%.

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Inflación fue de 1,5% y la tasa del BCP permanece en 5,5%

En materia de precios, dijo que la inflación interanual llegó a 1,5% en agosto, nivel que se encuentra en el límite inferior del rango meta del Banco Central. La inflación acumulada entre enero y agosto fue de 1,8%, de acuerdo con las cifras oficiales citadas por el MEF.

En este escenario, afirmó Rodríguez que la tasa de política monetaria del BCP permanece en 5,5%, nivel que se mantiene desde comienzos del año.

Guaraní acumula una apreciación de 11,2% frente al dólar

Otro punto del informe fue el comportamiento del tipo de cambio. Al cierre de agosto, el guaraní acumuló una apreciación de 11,2%. Si la comparación se realiza frente a agosto del año pasado, la apreciación de la moneda nacional alcanza 18,3%.

“Paraguay y Colombia son los que están en esta senda de apreciación más marcada”, señaló Rodríguez sobre la comparación con otras monedas de la región.

Según la exposición del MEF, países como Chile, Perú y Uruguay presentan desde hace varios meses un comportamiento más estable en sus indicadores de paridad cambiaria.

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¿Cuál fue el comportamiento de las importaciones en dólares y en guaraníes?

Por otro lado, el comportamiento del dólar tiene un efecto directo sobre la base imponible vinculada a las importaciones y, por esa vía, sobre la recaudación de los tributos externos.

Rodríguez refirió que entre enero y agosto, las importaciones registraron un aumento acumulado de 14,5% en valor FOB expresado en dólares. En términos de volumen, la variación fue positiva en 1,1%, acotó.

Dijo que la situación cambia cuando esos mismos valores se expresan en moneda nacional. En guaraníes, las importaciones registraron una variación negativa de 7,9% frente al mismo periodo del año anterior.

La diferencia se explica por la apreciación de la moneda paraguaya frente al dólar: aunque el valor importado en dólares aumentó, su conversión a guaraníes arroja un monto menor respecto al año pasado.

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Régimen general de importaciones creció 6,5% en agosto

El MEF también analizó el comportamiento de los distintos regímenes aduaneros y su efecto sobre los ingresos tributarios vinculados al comercio exterior. “El régimen general, que es el que tiene principal incidencia en la recaudación de tributos externos, ha mostrado una variación positiva”, explicó Rodríguez.

Refirió que en agosto, la variación correspondiente a este régimen fue de 6,5%. Sin embargo, dijo que el resultado quedó por debajo del ritmo registrado en julio, mes en el que los impuestos externos habían mostrado un mayor impulso.

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