En bancos, financieras y cooperativas está más del 70% de Bonos del Tesoro

Los bancos, financieras y cooperativas administran 72,3% del total, seguido del Fondo de Garantía de Depósitos con el 14,6%, el Inversor Institucional (7,2%), la Persona Jurídica (5,7%) y la Persona Física (0,24%).

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) encabezó la lista de tenedores con G. 1,44 billones, equivalentes a US$ 243,3 millones y al 14,61% del total. Le siguió Banco Itaú Paraguay con G. 1,22 billones (US$ 206,8 millones), una participación del 12,42%.

En tercer lugar se ubicó Sudameris Bank, con G. 986.891 millones (US$ 167,1 millones y 10,04%), mientras que Zeta Banco registró G. 949.612 millones (US$ 160,8 millones y 9,66%). Estas cuatro posiciones concentraron aproximadamente el 46,7% de los bonos en circulación.

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La concentración aumenta al incorporar la categoría de Inversor Institucional, que mantiene G. 706.467 millones, equivalentes a US$ 119,7 millones y al 7,18% del total. De esta manera, las cinco primeras posiciones acumularon G. 5,30 billones (US$ 897,8 millones) con una participación conjunta del 53,9%. Si se consideran las diez primeras, el porcentaje asciende al 79,9%. Cabe señalar que el Inversor Institucional figura como una categoría agregada y no como una entidad individual identificada.

Entre las demás entidades bancarias, Banco Continental mantuvo G. 648.894 millones (6,60%), seguido de Ueno Bank con G. 622.346 millones (6,33%) y Banco Basa con G. 520.208 millones (5,29%). En tanto que Bancop registró G. 389.874 millones (3,96%) y Banco GNB Paraguay, G. 377.958 millones (3,84%). También figuran Interfisa con G. 224.909 millones; Banco Atlas con G. 196.655 millones; Citibank con G. 144.736 millones; Solar Banco con G. 144.202 millones y otras entidades.

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Por otra parte, las compañías aseguradoras identificadas en los datos del Ministerio de Economía y Finanzas acumularon G. 427.685 millones, equivalentes al 4,35% del stock. Itaú Seguros Paraguay presentó la mayor participación dentro de este grupo con G. 162.713 millones (1,65%), seguida de Mapfre Paraguay con G. 114.525 millones (1,16%).

Familiar Seguros registró G. 48.939 millones y Tu Seguros, G. 30.336 millones. Estas inversiones muestran que la tenencia de deuda pública también se extiende a otras instituciones financieras, aunque con montos considerablemente inferiores a los del sector bancario.

Entre los demás participantes sobresale The Bank of New York DRs con G. 268.505 millones (2,73%). A su vez, la categoría de Personas Jurídicas registra G. 68.242 millones (0,69%), mientras que las Personas Físicas poseen G. 23.738 millones (0,24%).

El Banco Central del Paraguay figura con G. 25.000 millones, equivalentes al 0,25%. La reducida participación registrada directamente a nombre de Personas Físicas contrasta con la elevada tenencia de las instituciones financieras, aunque la planilla no identifica a los beneficiarios finales de las inversiones realizadas mediante intermediarios.

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La estructura de tenedores constituye un elemento relevante para el análisis del financiamiento público. La concentración bancaria vincula una proporción importante de la Deuda Interna con los balances de las entidades financieras. A su vez, la presencia del FGD añade una participación institucional significativa, composición que permite identificar quiénes mantienen los títulos del Tesoro al cierre de agosto, pero no determina por sí sola las condiciones de futuras emisiones ni el grado de exposición al riesgo de cada institución.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones