MEF colocó G. 230.527 millones en Bonos del Tesoro

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó ayer miércoles una nueva colocación de Bonos del Tesoro Público en el mercado doméstico, mediante una subasta canalizada a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

De acuerdo con la información difundida por el propio MEF, este jueves la licitación captó una demanda total de G. 906.000 millones, aunque el monto finalmente adjudicado fue de G. G. 230.527 millones (cerca de US$ 39 millones).

Según la cartera, la demanda registrada equivale a cerca de 3,9 veces el monto adjudicado, reflejando así el interés de los inversionistas por los Títulos del Tesoro Público y los avances en el desarrollo del mercado de deuda en moneda local.

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¿Cuáles fueron sus rendimientos?

El boletín remitido explica que los bonos con tasa de rendimiento de 8,26% y vencimiento el 15 de febrero de 2030 fueron por el total de G. 118.527 millones. Mientras que los de 8,70% de tasa, con vencimiento el 12 de agosto de 2035, ascendieron a G. 112.000 millones.

Según informó el MEF, la operación permitió obtener mejores condiciones de financiamiento para el Tesoro Público, con una reducción de 24 puntos básicos en el rendimiento del Bono con vencimiento en el 2030 y de 30 puntos básicos en el Bono con vencimiento en el 2035, respecto de la subasta de julio.

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Según informó el MEF, los fondos obtenidos se destinarán al financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, en línea con el programa de financiamiento previsto para ese año fiscal y con las autorizaciones establecidas en la normativa vigente.

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