El Ministerio de Economía y Finanzas continúa hoy con los pagos a jubilados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que hoy, jueves, continúa con el calendario de pagos de salarios y beneficios sociales.

El cronograma, elaborado a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), establece fechas diferenciadas para los distintos grupos de funcionarios públicos y beneficiarios de prestaciones sociales. Los desembolsos se extenderán hasta el miércoles 30 de septiembre.

Jubilados de la Caja Fiscal cobran hoy

En la segunda jornada del calendario, este jueves 24 de septiembre, los pagos proseguirán para los jubilados de la Caja Fiscal.

De acuerdo con datos publicados por el MEF, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas totalizaron en agosto último G. 359.348 millones frente a los egresos que en el mismo mes sumaron G. 533.788 millones.

Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el octavo mes del año fue de G. 174.431 millones (US$ 29 millones), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos.

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En la primera jornada de pago, que se inició ayer miércoles, cobraron los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, el Programa Adultos Mayores, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, monto equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

Funcionarios administrativos y de Salud cobran el viernes

En tanto que mañana, viernes 25 de septiembre será el turno de los funcionarios administrativos y del personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según el calendario del Tesoro Público.

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Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones

Luego de la pausa del fin de semana y el feriado, los pagos continuarán el martes 29 de septiembre. Ese día cobrarán los integrantes de las Fuerzas Públicas, los funcionarios del Poder Judicial y el personal de las Gobernaciones.

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Educación y universidades cierran el calendario

El calendario de pagos de septiembre concluirá el miércoles 30. La última jornada estará destinada a los servidores públicos del Ministerio de Educación y a los funcionarios de las Universidades Nacionales. El MEF registra 92.808 cargos docentes dentro del MEC para el PGN 2026.

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Pagos dependen de solicitudes de las instituciones

El MEF recuerda que la acreditación de los recursos depende del cumplimiento de un trámite previo por parte de cada institución pública. “Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”, señala la cartera económica.

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