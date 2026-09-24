Suba de precios de combustibles cambia las cuentas de conductores de plataformas

Este jueves, Petróleos Paraguayos (Petropar) se sumó a las estaciones privadas que ya habían aumentado los precios de sus combustibles semanas atrás. En la empresa del Estado incrementaron tarifas, con un fuerte impacto en el diésel y en otras líneas de productos.

Distintos sectores que utilizan carburantes para sus actividades ya sienten el impacto de la quinta suba del año en sus márgenes.

Por ejemplo, la Federación Paraguaya de Conductores de Plataformas (Fepacop) ,informó que el combustible “es la materia prima” del servicio y que esta nueva suba “es un combo navideño” para los conductores.

Sube los precios y la comisión para choferes

El presidente del gremio, Basilio Duarte, explicó que mientras Petropar y otros emblemas elevaron sus precios, la empresa Bold envió un comunicado anunciando que, a partir del 5 de octubre, aumentará el cobro de comisiones a choferes en un 3%.

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Para Duarte, ambas situaciones representan un “golpazo” para el sector que ya estaba afectado por el encarecimiento del carburante.

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“Las comisiones ahora son de 23% por cada viaje para autos. Esto significa que, de cada G. 10.000, unos G. 2.300 son cobrados por la empresa, mientras que aproximadamente el 50% se destina al costo del combustible. Tenemos ahora un 73% de costo en un viaje; muy poco es el margen que le está quedando al conductor”, explicó.

Conductores se quedan con cerca del 30%

Sobre cuánto podría reducirse la ganancia de los choferes, detalló que depende del monto del viaje y de la distancia, pero señaló que, en promedio, actualmente al conductor le queda aproximadamente el 30% del valor del viaje. En algunos casos puede obtener un porcentaje mayor y, en otros, menor, pero que es el promedio.

Añadió que el porcentaje destinado al combustible ya es elevado y si se incluye el desgaste que sufre el vehículo estimó que la ganancia por viaje sería inferior al 30%.

En cuanto a las tarifas que pagan los pasajeros, contó que hace unos días se realizó un ajuste, aunque fue “casi imperceptible”, al ser inferior a G. 1.000.

“La suba del combustible fue de casi G. 2.000 en los últimos meses y el valor para los pasajeros fue mínimo”, contó.

Más horas de trabajo

Consultado sobre si este nuevo aumento del carburante está provocando que los conductores trabajen más horas o abandonen la actividad, detalló que existen varios factores. Indicó que quienes tienen la posibilidad de dedicarse a otra actividad lo están haciendo.

Entre tanto, quienes no tienen otra opción, o incluso retiraron un vehículo a cuotas, tienen que trabajar más horas. Esto, según subrayó, afecta principalmente la calidad de vida del conductor, además de incrementar el desgaste del vehículo.

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“Un conductor promedio antes hacía ocho horas, ahora hace 10. El que antes hacía 10 horas, ahora hace 12 y algunos llegan hasta 16 horas. La situación afecta más a aquellos que alquilan el auto para trabajar. La rentabilidad está por el piso; debemos trabajar más tiempo para llevar el sustento a nuestras casas”, lamentó