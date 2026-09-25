Corte revoca cautelar en caso de multa de US$ 3,6 millones a firma de courier

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó una medida cautelar que favorecía a Compañía Panamericana de Servicios S.A. (Copassa), firma vinculada al grupo AEX. La decisión se da en el marco de un expediente relacionado con una sanción aduanera superior a US$ 3,6 millones, cuya ejecución permanecía suspendida mientras continuaba la disputa judicial.

La resolución que revocó, el A.I. N° 1125 del Tribunal de Cuentas - Primera Sala, fue dictada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes dejaron sin efecto la medida que había otorgado la Primera Sala del Tribunal de Cuentas. La actuación fue registrada en el expediente el 22 de septiembre de 2026.

DNIT resalta alcance del fallo de la Corte Suprema

El director nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, señaló a ABC que la decisión puede tener efectos en otros procesos en los cuales la institución busca intervenir para resguardar los intereses del Estado.

“Es un fallo importante ante los casos de denuncias que hacemos por contrabando o facturas falsas de tal manera a que la DNIT forme parte de los procesos y defender de esa manera los intereses del Estado”, expresó Orué este jueves.

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Caso Copassa: expediente volverá al Tribunal de Cuentas

Hace más de un año, el Tribunal de Cuentas concedió una medida cautelar a Copassa. Con esa resolución, la empresa evitó que quedara sin efecto su registro para operar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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La institución había aplicado una multa de US$ 3,6 millones por varias infracciones a las normas aduaneras. Según los antecedentes del caso, la empresa tampoco depositó los G. 500 millones que correspondían como contracautela para la aplicación de la medida cautelar.

Tras el fallo de la Corte Suprema, el expediente administrativo deberá volver a la Primera Sala del Tribunal de Cuentas. En esa instancia continuará la discusión sobre el fondo del caso.

Multa a Copassa se originó en 2020

La DNIT informó que el caso de Copassa comenzó en 2020 y todavía no cuenta con una definición definitiva en sus aspectos económicos y administrativos.

La sanción fue aplicada por la entonces Dirección Nacional de Aduanas (DNA), que hoy forma parte de la institución. La multa quedó confirmada mediante la Resolución N° 346, del 5 de abril de 2021. Sin embargo, su ejecución quedó suspendida a raíz de cuestionamientos administrativos y judiciales presentados por la firma.