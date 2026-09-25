DNIT presentará proyecto para modificar impuestos a vehículos eléctricos

Desde la DNIT, el gerente de Aduanas, Juan Olmedo, apuntó que la iniciativa a ser presentada ante el Congreso Nacional para modificar la exoneración total de impuestos a vehículos eléctricos pasaría del 0% a un sistema de carga reducida.

La propuesta establece un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5% como tasa efectiva y un arancel del 10% sobre el valor de importación, según detalló.

Asimismo, alegó que la medida pretende alcanzar una equidad tributaria, ya que originalmente la Ley 6925 del 2022 tenía un objetivo inicial de promover la incorporación de este tipo de vehículos al mercado nacional para aprovechar la energía con la que se contaba en ese año.

“Esa ley tenía un objetivo histórico de promover la incorporación al mercado paraguayo de los autos eléctricos”, citó.

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Vehículos de alta gama que no pagan impuestos

Según Olmedo, el mercado automotor ya evolucionó desde 2022 porque actualmente hay opciones eléctricas en las importadoras y el consumidor puede elegir libremente entre ese tipo de movilidad o a combustión.

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Como parte de su argumento, el alto funcionario de la DNIT sostuvo que incluso existe una desigualdad frente a los vehículos de combustión, ya que los ciudadanos que adquieren autos convencionales pagan impuestos completos, mientras que los compradores de vehículos eléctricos de alta gama están exentos.

“Podemos encontrar ejemplos donde hoy tenemos vehículos de alta gama que tienen su sistema de movilidad totalmente eléctrico y que no pagan nada de impuestos. ¿Y dónde está entonces la equidad tributaria para el consumidor final?“, alegó.

De igual manera, aclaró que la medida no pretende desalentar el uso de la energía , sino regularizar la carga tributaria de manera gradual con transición de cinco años para alcanzar las tasas plenas. El objetivo final es que, para 2032, los vehículos eléctricos tributen un 10% de IVA y un 20% en concepto de arancel aduanero común.

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