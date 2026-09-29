Feria de Agricultura Familiar llegará este miércoles a la Costanera de Encarnación

La Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) organiza la Feria de Agricultura Familiar “Consuma lo que Itapúa Produce”. La actividad convoca a más de 150 productores de unas 60 organizaciones productivas, principalmente del departamento de Itapúa.

Se desarrollará en el estacionamiento de la Playa San José, sobre la avenida Costanera República del Paraguay, en la ciudad de Encarnación, este miércoles 30 de setiembre desde las 7:00.

El objetivo de la actividad es abrir mercados directos entre los productores y los consumidores. Esto genera mejores precios y calidad para los compradores y, en consecuencia, mayor ingreso para las familias del campo.

En la feria se podrá encontrar todo tipo de productos pecuarios, de hortalizas y derivados. Entre los más destacados están los cárnicos (porcina, avícola, de pescado, conejo, entre otros); verduras, frutas, queso, legumbres y demás; derivados como harina de maíz, almidón, alimentos preparados dulces y salados.

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Economía familiar

La última feria, desarrollada el pasado 27 de agosto de 2025 en la ciudad de Encarnación, involucró de manera directa a 900 familias de productores de Itapúa, Misiones, Caazapá y Caaguazú.

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Según el informe de la oficina regional sur del DEAg, generó ingresos por G. 215.900.500.

Esta edición involucrará a 1.100 familias de productores, con la participación de productores de Caazapá y Caaguazú.

En Itapúa estarán representantes de comités de producción de Natalio, Itapúa Poty, Alto Verá, Edelira, Capitán Meza, Pirapó, San Rafael del Paraná, Tomás Romero Pereira, Encarnación, Capitán Miranda, Trinidad, Nueva Alborada, Cambyretá, General Delgado, La Paz, San Cosme y Damián, Coronel Bogado, General Artigas, San Pedro del Paraná, Carmen del Paraná, José Leandro Oviedo, Fram y Jesús.

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Sostenibilidad del rubro

Los resultados de la Encuesta Económica de la Agricultura Familiar (Eneaf 2026), presentados por el MAG, revelan que más de 814.000 personas trabajan en este sector en la Región Oriental.

Están distribuidas en 254.335 fincas, lo que representa cerca del 40% de la población rural. Más del 90% de los productores combinan el autoconsumo con la comercialización, mientras que un grupo menor se dedica exclusivamente al consumo.

Los departamentos de Alto Paraná e Itapúa lideran la cúspide en cuanto a mayores ingresos captados por la actividad agropecuaria de menor escala. En un nivel medio-bajo se encuentran zonas como Caazapá, Misiones y Paraguarí.

Los productores que se dedican solo al consumo registran ganancias que superan los G. 8.998.000 al año en el 50% de los casos. Quienes producen para el consumo y la venta superan los G. 36.490.000 anuales en la mitad de los casos. El 99% de este último grupo registra un ingreso neto positivo.

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Ferias y economía

El 89% de los productores que participan en ferias de la agricultura familiar logra ingresos ubicados por encima de la línea de pobreza monetaria.

La diferencia también se refleja en los ingresos. Entre los productores que combinan consumo y venta, el 44,7% del ingreso total proviene de la comercialización de productos agropecuarios.

De acuerdo con el informe, las ferias de la agricultura familiar aparecen como otro canal relevante para mejorar los ingresos. Desde el MAG sostienen que 5.463 fincas participan en estas actividades, beneficiando directamente a 19.802 miembros de las familias productoras.