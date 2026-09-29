Economía
29 de septiembre de 2026 a la - 10:47

Feria de Agricultura Familiar llegará este miércoles a la Costanera de Encarnación

Mercado al aire libre con bandejas de verduras y hortalizas, todas etiquetadas con el logo de 'Santa Ana'.
Productores de Itapúa exhiben sus productos agrícolas en la feria realizada en la Costanera de Encarnación.Gentileza

Productores del departamento de Itapúa expondrán sus rubros este miércoles en la ciudad de Encarnación. El evento busca acercar los mercados a los agricultores sin intermediarios para fomentar el fortalecimiento de la economía familiar campesina.

Por Sergio González
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La Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) organiza la Feria de Agricultura Familiar “Consuma lo que Itapúa Produce”. La actividad convoca a más de 150 productores de unas 60 organizaciones productivas, principalmente del departamento de Itapúa.

Se desarrollará en el estacionamiento de la Playa San José, sobre la avenida Costanera República del Paraguay, en la ciudad de Encarnación, este miércoles 30 de setiembre desde las 7:00.

El objetivo de la actividad es abrir mercados directos entre los productores y los consumidores. Esto genera mejores precios y calidad para los compradores y, en consecuencia, mayor ingreso para las familias del campo.

Cuatro mujeres sonrientes en un mercado agrícola, sosteniendo productos frescos, algunas vestidas con camisetas verdes y chaqueta morada.
Cuatro mujeres exhiben sus productos en la Feria de Agricultura Familiar en Encarnación, Itapúa, el 30 de septiembre.

En la feria se podrá encontrar todo tipo de productos pecuarios, de hortalizas y derivados. Entre los más destacados están los cárnicos (porcina, avícola, de pescado, conejo, entre otros); verduras, frutas, queso, legumbres y demás; derivados como harina de maíz, almidón, alimentos preparados dulces y salados.

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Economía familiar

La última feria, desarrollada el pasado 27 de agosto de 2025 en la ciudad de Encarnación, involucró de manera directa a 900 familias de productores de Itapúa, Misiones, Caazapá y Caaguazú.

Mujer sonriente con gorra y delantal verde, sostiene recipientes con brócoli en un mercado al aire libre.
Una mujer sonriente vende brócoli y lechugas en el mercado de la Feria de Agricultura Familiar en Encarnación.

Según el informe de la oficina regional sur del DEAg, generó ingresos por G. 215.900.500.

Esta edición involucrará a 1.100 familias de productores, con la participación de productores de Caazapá y Caaguazú.

En Itapúa estarán representantes de comités de producción de Natalio, Itapúa Poty, Alto Verá, Edelira, Capitán Meza, Pirapó, San Rafael del Paraná, Tomás Romero Pereira, Encarnación, Capitán Miranda, Trinidad, Nueva Alborada, Cambyretá, General Delgado, La Paz, San Cosme y Damián, Coronel Bogado, General Artigas, San Pedro del Paraná, Carmen del Paraná, José Leandro Oviedo, Fram y Jesús.

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Sostenibilidad del rubro

Los resultados de la Encuesta Económica de la Agricultura Familiar (Eneaf 2026), presentados por el MAG, revelan que más de 814.000 personas trabajan en este sector en la Región Oriental.

Mujer con gorra del Ministerio de Agricultura sonríe mientras sostiene frascos de mermelada en un evento al aire libre.
Una mujer sostiene frascos de mermelada en la Feria de Agricultura Familiar en Encarnación.

Están distribuidas en 254.335 fincas, lo que representa cerca del 40% de la población rural. Más del 90% de los productores combinan el autoconsumo con la comercialización, mientras que un grupo menor se dedica exclusivamente al consumo.

Los departamentos de Alto Paraná e Itapúa lideran la cúspide en cuanto a mayores ingresos captados por la actividad agropecuaria de menor escala. En un nivel medio-bajo se encuentran zonas como Caazapá, Misiones y Paraguarí.

Los productores que se dedican solo al consumo registran ganancias que superan los G. 8.998.000 al año en el 50% de los casos. Quienes producen para el consumo y la venta superan los G. 36.490.000 anuales en la mitad de los casos. El 99% de este último grupo registra un ingreso neto positivo.

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Ferias y economía

El 89% de los productores que participan en ferias de la agricultura familiar logra ingresos ubicados por encima de la línea de pobreza monetaria.

Stand con verduras frescas como lechugas y tomates, etiquetados con precios, bajo banner de 'Santa Ana – Productos de Granja'.
La Feria de Agricultura Familiar se llevó a cabo en la Costanera de Encarnación, promoviendo productos locales.

La diferencia también se refleja en los ingresos. Entre los productores que combinan consumo y venta, el 44,7% del ingreso total proviene de la comercialización de productos agropecuarios.

De acuerdo con el informe, las ferias de la agricultura familiar aparecen como otro canal relevante para mejorar los ingresos. Desde el MAG sostienen que 5.463 fincas participan en estas actividades, beneficiando directamente a 19.802 miembros de las familias productoras.