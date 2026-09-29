MEF prosigue hoy con el pago de salarios a funcionarios públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa hoy con el pago de salarios al personal público correspondientes al mes de septiembre. En esta jornada se abonarán los salarios de funcionarios de las Fuerzas Públicas y el Poder Judicial. El cronograma de desembolsos se extenderá hasta mañana miércoles 30, según la programación establecida por la cartera económica.

Diez entes están habilitados para cobrar

La acreditación de la fecha es para los funcionarios del Ministerio del Interior (Policía Nacional), Ministerio de Defensa Nacional (Militares), Corte Suprema de Justicia, Justicia Electoral y el Ministerio Público.

Asimismo, percibirán su salario los funcionarios del Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Ministerio de la Defensa Pública, Sindicatura General de Quiebras y la Contraloría General de la República.

Pagos continuarán hasta mañana

Así también la cartera económica detalló que este miércoles 30 percibirán sus haberes los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales. Para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, el MEF registra 92.808 cargos docentes en el MEC.

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Ya cobraron veteranos, pensionados, adultos mayores, jubilados y funcionarios

La semana pasada, el MEF realizó los pagos a veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores. Así también ya abonó a jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal y desembolsó salarios para funcionarios de 49 entidades del Estado.

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Cronograma de pagos depende de las STR

La cartera económica recordó que la ejecución del cronograma está sujeta a que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presenten en tiempo y forma las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), requisito necesario para procesar los desembolsos.