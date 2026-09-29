PGN 2027: Defensas de presupuestos ante Congresistas proseguirán a la vuelta de las elecciones municipales

La presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), diputada Cristina Villalba, dio a conocer el calendario de actividades para el análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

El cronograma contempla la presentación de las principales instituciones públicas ante diputados y senadores. La legisladora afirmó que esta semana se tendrá una pausa y que la frecuencia de las sesiones se retomará tras las elecciones generales municipales previstas para el domingo 4 de octubre.

Lea más: PGN 2027: los cinco reclamos que la ciudadanía y el Congreso deben exigir al MEF

CBP retomará sesiones con MEC y universidades nacionales

De acuerdo con el cronograma, el jueves 8 de octubre será el turno del sector educativo. A las 09:00 está prevista la comparecencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mientras que a las 11:00 deberán presentarse representantes de las universidades nacionales.

Las audiencias proseguirán el lunes 12 de octubre. Para las 09:00 fue convocado el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y, a las 10:30, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Ese mismo día, en horas de la tarde se abordarán los presupuestos de instituciones del sector judicial: la Corte Suprema de Justicia tendrá su espacio a las 14:00 y el Ministerio Público, a las 15:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jueves 15 de octubre, el análisis se iniciará a las 10:00 con la participación de los gobiernos departamentales.

La última jornada de sesiones informativas está fijada para el lunes 19 de octubre. A las 09:00 será recibido el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Posteriormente, dentro del bloque económico, comparecerá el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las 10:00 y, a las 11:00, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Una vez terminadas las audiencias con las instituciones, la Comisión Bicameral ingresará en la etapa de sesiones deliberativas. El cronograma reserva para esta fase el jueves 22, el lunes 26 y el jueves 29 de octubre.

Para el mismo jueves 29 de octubre está prevista la firma del dictamen y su posterior remisión a ambas cámaras del Congreso Nacional, con lo que concluirá formalmente el trabajo de la Comisión Bicameral sobre el proyecto de PGN 2027 antes de que continúe el trámite legislativo.

Lea más: PGN 2027: “Sin reformas estructurales, solo administraremos la brecha del déficit”, afirma exministro

Sesiones abarcaron dos jornadas y defensas de cinco instituciones

Cabe recordar que las actividades de la Bicameral comenzaron el pasado lunes 7 de septiembre. Ese mismo día, a las 11:00 se integró la Mesa Directiva de la comisión y, media hora después, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, presentó ante los legisladores el proyecto de PGN para 2027.

Tras esta primera etapa, la comisión continúo con las exposiciones de las instituciones incluidas dentro del proyecto presupuestario. La siguiente semana, el lunes 14 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) fue la única entidad sometida a análisis. Para ello se presentó, el ministro del MDS, Tadeo Rojas.

Posteriormente, el lunes 21 de septiembre se presentaron a defender sus presupuestos el titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el doctor Isaías Fretes, y por el Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Derlis León.

Ese mismo día por la tarde, se presentaron la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniera Claudia Centurión, y el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el ingeniero Miguel Báez Reyes.

En las primeras defensas de presupuesto que abarcó a estos entes del Estado, hubo cuestionamientos de los parlamentarios sobre los resultados de sus programas, los aumentos presupuestarios que solicitan y las licitaciones en curso, además del pago de las deudas acumuladas, como son el caso específico del MSPyBS, IPS y el MOPC.

Lea más: PGN 2027: Congresistas cuestionan a MOPC sobre subsidios, APP y obras

Analizan sumar tercera jornada a sesiones de la Bicameral

Por otro lado, Villalba explicó que también se analiza incorporar un día más de sesión además de los martes y jueves, siendo una posibilidad agregar también al calendario los días viernes, que deberá ser puesta a consideración del pleno. El objetivo es acelerar el estudio del PGN 2027 una vez superado el periodo marcado por las elecciones municipales, concluyó la presidenta.

Lea más: IPS admite déficit de hasta US$ 15 millones al mes en su fondo de salud