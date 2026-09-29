Por qué Atome quedó fuera de la tarifa de electrointensiva: lo que dicen Sosa y la Contraloría

Consultado si existió un pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el contrato de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con Atome, el expresidente de la empresa estatal, Félix Sosa, respondió que ya entregó “todo el dictamen de la Contraloría sobre esas denuncias”.

Por su parte, la propia CGR aclara que el documento es un informe y no el resultado de una auditoría.

Sobre las condiciones para acceder a la tarifa de electrointensiva, el Ing. Sosa explicó que “el factor de carga tiene que ser igual o superior 0,85”. Según él, Atome decía que su industria no llegaba a ese nivel.

El extitular de la ANDE agregó que, si el factor se cumple dos veces consecutivas, se aplica el decreto vigente en ese entonces para las electrointensivas.

La denuncia ante la Contraloría

El 28 de diciembre de 2022, Ricardo Canese y representantes del Partido Paraguay Pyahurã , así como de la campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” pidieron a la CGR que investigue el contrato de la ANDE con Atome Paraguay S.A. Se trata del acuerdo para conectar y abastecer de energía a su planta en Villeta. Esto quedó registrado como Expediente CGR N.° 8675/22.

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La CGR solicitó documentos a la ANDE y, ante la falta de respuesta, reiteró el pedido. El informe resultante fue remitido a Sosa, entonces presidente de la ANDE, por Nota CGR N.° 2671 del 1 de junio de 2023, firmada por el contralor Camilo Benítez Aldana.

El organismo advirtió que analizó solo los documentos entregados por la ANDE, “de exclusiva responsabilidad” de sus funcionarios. Además, destacó como limitación los retrasos de la institución en entregar la información.

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Qué dice el informe sobre el factor de carga

El contrato fue firmado el 3 de mayo de 2022, rige hasta el 31 de diciembre de 2032 y prevé el inicio del suministro el 1 de enero de 2025. La tarifa pactada es la Categoría 620 Muy Alta Tensión del Pliego de Tarifas N.° 21, aprobado por el Decreto 6904/17.

El Decreto 7551/17, en cambio, por entonces fijaba las tarifas para industrias electrointensivas y exigía un factor de carga mínimo anual de 85%. Según el informe de la CGR, la ANDE aplicó la Categoría 620 porque desconoce a priori el factor que tendrá la planta una vez construida.

La ANDE informó a la CGR que cuando compruebe que Atome registra ese 85%, le aplicaría el Decreto 7551/17 o el régimen vigente en ese momento. El contrato también obliga a la empresa a adecuarse a cualquier cambio de tarifas o normativas.

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Obras y garantías sin cumplir

Al 16 de mayo de 2023, la ANDE informó que no existía constancia del pago del depósito de garantía. Ese pago es requisito previo a la conexión del servicio, prevista para el 1 de enero de 2025.

Las obras tampoco habían comenzado. Atome no había presentado el Proyecto Básico, el Proyecto Ejecutivo ni un cronograma de la ampliación de la Subestación Buey Rodeo. La CGR remarcó que esto incumple el plazo de 180 días desde la firma. La ANDE aclaró que ese plazo puede prorrogarse a pedido de la empresa.

Según el contrato, las obras corren a costo y cargo de Atome. Una vez concluidas, la ampliación de la subestación pasa al patrimonio de la ANDE sin costo, y esta asume su operación y mantenimiento. La ANDE informó además que no cuenta con contrapartida para esos trabajos.

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Una controversia abierta

Este tema resurge luego de que la multinacional británica Atome PLC, desarrolladora del proyecto mega-industrial de fertilizantes verdes en Villeta, formalizase el jueves 17 de septiembre la entrega de un Aviso de Controversia e Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje contra la República del Paraguay.

La acción legal, responde -según la compañía- a la revocación unilateral por parte del Poder Ejecutivo de los decretos que respaldaban el acuerdo de tarifa eléctrica y suministro de energía suscrito con la ANDE.

Según el extitular de la empresa estatal, Félix Sosa, la ANDE no firmó ningún contrato con Atome enmarcado en los decretos que señala esta compañía, sino solamente el acuerdo alcanzado en mayo de 2022, correspondiente a la tarifa del Pliego N.° 21.