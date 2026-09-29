Nacionales
29 de septiembre de 2026 a la - 10:30

El “Súper Niño” podría intensificar la dinámica hídrica del río Paraná

Viviendas de pescadores afectas por desborde del río Paraná en Atinguy.
El río Paraná comienza a inundar zonas ribereñas de Atinguy.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. El fenómeno climático denominado “Súper Niño” podría marcar un periodo de intensa actividad hídrica en el río Paraná en lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027.

Por Miguel Ángel Rodríguez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Datos provenientes del sector de Hidrología del Departamento Técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señalan que existe casi un 100% de probabilidad de que las condiciones de El Niño-Oscilación del Sur se mantengan firmes. Especialistas advierten sobre lluvias superiores a lo normal en el sur de Paraguay, Brasil y el noreste argentino, regiones que conforman la cuenca que alimenta a la represa Yacyretá.

Desde el Sector de Hidrología del Departamento Técnico de la EBY se realiza un seguimiento permanente de las lluvias y los caudales de los ríos que aportan a la cuenca. En este escenario, el caudal afluente del Paraná podría llegar a duplicar su promedio histórico, generando una masa adicional de agua que requiere atención constante.

Lea más: Vaticinan victoria de la Lista 1 en los 10 distritos de Misiones

Sin embargo, un mayor caudal no implica necesariamente un aumento proporcional de la generación de energía. Yacyretá es una central de llanura y las grandes crecidas elevan el nivel del río aguas abajo, lo que reduce el salto neto y la eficiencia con que las turbinas transforman el agua en energía.

Aunque un río crecido permite generar un volumen total de energía mayor en términos absolutos, el incremento no es proporcional. A mayor cantidad de agua que pasa por la central, menor es el rendimiento de cada unidad de agua.

En este contexto, la EBY puede alertar con varios días de anticipación a las autoridades y comunidades ribereñas, cumpliendo una importante tarea social, como ocurrió durante fenómenos anteriores. La institución mantiene informada a la población a medida que evoluciona la situación del río Paraná, con el objetivo de evitar que una eventual crecida tome por sorpresa a las comunidades ribereñas.

Lea más: Falta de títulos de Rivas pone en riesgo decisiones del JEM