El “Súper Niño” podría intensificar la dinámica hídrica del río Paraná

Datos provenientes del sector de Hidrología del Departamento Técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señalan que existe casi un 100% de probabilidad de que las condiciones de El Niño-Oscilación del Sur se mantengan firmes. Especialistas advierten sobre lluvias superiores a lo normal en el sur de Paraguay, Brasil y el noreste argentino, regiones que conforman la cuenca que alimenta a la represa Yacyretá.

Desde el Sector de Hidrología del Departamento Técnico de la EBY se realiza un seguimiento permanente de las lluvias y los caudales de los ríos que aportan a la cuenca. En este escenario, el caudal afluente del Paraná podría llegar a duplicar su promedio histórico, generando una masa adicional de agua que requiere atención constante.

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Sin embargo, un mayor caudal no implica necesariamente un aumento proporcional de la generación de energía. Yacyretá es una central de llanura y las grandes crecidas elevan el nivel del río aguas abajo, lo que reduce el salto neto y la eficiencia con que las turbinas transforman el agua en energía.

Aunque un río crecido permite generar un volumen total de energía mayor en términos absolutos, el incremento no es proporcional. A mayor cantidad de agua que pasa por la central, menor es el rendimiento de cada unidad de agua.

En este contexto, la EBY puede alertar con varios días de anticipación a las autoridades y comunidades ribereñas, cumpliendo una importante tarea social, como ocurrió durante fenómenos anteriores. La institución mantiene informada a la población a medida que evoluciona la situación del río Paraná, con el objetivo de evitar que una eventual crecida tome por sorpresa a las comunidades ribereñas.

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