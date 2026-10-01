Funcionarias del Hogar de Ancianos siguen sin cobrar sus salarios

La demora en el pago de los sueldos atrasados genera preocupación entre las trabajadoras del Hogar de Ancianos “Divina Misericordia” quienes tienen a su cargo del cuidado de 16 adultos mayores.

Una trabajadora, quien pidió mantener en reserva su identidad, manifestó que los plazos se vienen extendiendo una y otra vez, pero los fondos no llegan.

“Más de un mes pasó de la firma del acuerdo y no tenemos noticias de que se hayan transferido los recursos”, expresó.

Según explicó, el convenio fue presentado como una “solución definitiva” para garantizar el funcionamiento del centro y el pago de los haberes del personal, luego de varios meses de crisis. Sin embargo, hasta la fecha no existe constancia de desembolso alguno.

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El administrador del Hogar de Ancianos, concejal municipal Víctor Espíndola (ANR – HC), señaló que el lunes pasado la Junta Municipal aprobó la reprogramación presupuestaria del municipio para incluir el aporte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que será destinado al pago de los salarios.

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Explicó que, de no existir inconvenientes, en unos 15 días se estarían recibiendo los desembolsos para proceder al pago de los sueldos de las funcionarias.

No cobran desde hace 17 meses

La situación se viene arrastrando desde hace más de un año. En febrero de 2026, las trabajadoras anunciaron su primera manifestación pacífica tras acumular 12 meses de salarios impagos, sin respuestas de las autoridades. En marzo, el atraso alcanzó los 14 meses.

El consejero de la EBY, Michel Flores, anunció un aporte de G. 60 millones para paliar la crisis, pero el pago no se concretó en tiempo y forma. Posteriormente, las funcionarias anunciaron que recurrirían al Ministerio de Trabajo.

En julio pasado, la falta de pago llegó a 15 meses. Las trabajadoras, encabezadas por Nancy Cañiza, anunciaron movilizaciones frente a la sede de Yacyretá para exigir la firma del convenio.

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Ante la gravedad de la situación, se realizó una colecta pública que recaudó aproximadamente G. 51 millones para sostener el funcionamiento del hogar.

Finalmente, el 2 de septiembre pasado, el intendente Carlos Duarte (ANR - HC) y el director paraguayo de la EBY, Luis Benítez, firmaron el convenio de cooperación. El acuerdo contemplaba asegurar el pago mensual de los haberes del personal y la continuidad de la atención a los adultos mayores.

Sin embargo, prácticamente un mes después, los fondos prometidos no llegaron a las trabajadoras.