Pensión de Adultos Mayores: cuántos cobran, cuánto reciben y quiénes aún están pendientes

El programa adquiere especial atención este 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, fecha establecida por Naciones Unidas en 1990. Paraguay cuenta con más de 376.000 beneficiarios que se acogen a la Pensión para Adultos Mayores, mientras el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) avanza gradualmente en la incorporación de nuevos beneficiarios.

Carlos París, viceministro de Políticas Sociales de la institución, en entrevista con ABC Color dio a conocer los alcances de esta política social y económica que se implementa en el país desde el 2010.

En Paraguay, la población de 60 años y más alcanza unas 784.803 personas, cerca del 13% de la población comprendida en la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE). El 52,7% son mujeres y el 47,3% hombres.

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Pensión de Adultos Mayores llega ahora hasta personas de 68 años

París explicó que el ingreso al programa se realiza conforme a los parámetros de la Ley Nº 7322/2024 que establece la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores. “El ingreso se da de manera descendente según la edad de los potenciales beneficiarios. Hoy estamos pagando hasta aquellas personas que cumplieron 68 años en el mes de agosto”, afirmó.

Según el viceministro, dentro del programa existen beneficiarios que superan los 100 años. Desde que el MDS asumió la administración, agregó, las incorporaciones fueron descendiendo paulatinamente por edad a partir del cruce de datos de cada potencial beneficiario.

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MDS prevé otros 30.000 adultos mayores, sujetos al presupuesto

Consultado sobre las incorporaciones previstas para el próximo año, París señaló que el MDS se encuentra condicionado por lo que dispone la legislación.

“La ley nos permite 30.000 adultos mayores más, de aquellas personas que pueden ocupar espacio de los fallecidos y de acuerdo a disponibilidad presupuestaria”, explicó.

De esta manera, además de los nuevos cupos establecidos anualmente, el programa puede incorporar beneficiarios en reemplazo de perceptores fallecidos. “El ingreso continúa de acuerdo con la edad, desde los grupos de mayor edad hacia los más jóvenes”, acotó.

El artículo 9 de la Ley Nº 7322 dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el MDS, debe incluir cada año los recursos para garantizar la incorporación de al menos 30.000 nuevos beneficiarios. El fondo se financia con recursos provenientes de ingresos administrados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Más de 375.000 personas cobran la pensión de Adultos Mayores

El dato oficial más reciente del MEF indica que en agosto de 2026 más de 375.000 personas cobraban la Pensión para Adultos Mayores administrada por el MDS. Los desembolsos para este grupo demandaban alrededor de G. 250.000 millones, según informó la cartera económica en agosto.

La pensión mensual está establecida por ley en un monto no inferior al 25% del salario mínimo legal vigente. Actualmente el monto asciende a G. 724.000 y para el año que viene se elevaría a G. 761.000.

París sostuvo que la transferencia tiene especial incidencia sobre las personas que carecen de otros ingresos. “Creemos firmemente que con nuestro compromiso de llegar con la pensión que está asignada estamos haciendo un gran beneficio, especialmente a aquellas personas que no tienen otro tipo de ingresos”, expresó.

Según el viceministro, el recurso permite afrontar gastos cotidianos, entre ellos medicamentos, especialmente cuando el adulto mayor encuentra dificultades para acceder a determinados servicios públicos.

¿Por qué no cobran automáticamente todos los mayores de 65 años?

La Ley Nº 7322 fija los 65 años como edad general para acceder al régimen, pero la llegada a esa edad no significa que el pago se active de manera inmediata para toda la población que cumple el requisito.

La aplicación está vinculada con la disponibilidad presupuestaria y el proceso de incorporación previsto por la normativa. El propio artículo 7 establece que el Fondo de Pensión Universal se rige conforme a la disponibilidad de recursos, mientras que el artículo 9 dispone un mínimo anual de 30.000 nuevos beneficiarios.

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Adultos mayores: casi 785.000 personas tienen 60 años o más en Paraguay

Los datos del INE muestran la dimensión de la población hacia la cual se dirigen las políticas de envejecimiento. En 2025 había 784.803 personas de 60 años y más, cerca del 13% del total comprendido en la EPHC.

Este universo no debe compararse directamente con los más de 375.000 beneficiarios para calcular la cobertura de la pensión. El INE considera como población adulta mayor a las personas desde los 60 años, mientras que la ley de la pensión establece los 65 años como regla general de acceso y contempla condiciones particulares para determinados grupos.

El INE también reportó que el 61,4% de las personas de 60 años y más no contaba con seguro médico en 2025. La tasa de analfabetismo era de 9,2% y unas 355.343 personas adultas mayores seguían formando parte de la fuerza de trabajo.

¿Qué departamento concentra la mayor cantidad de beneficiarios?

De acuerdo a los datos oficiales del MDS, entre noviembre de 2024 y agosto de 2026 fueron incorporados al programa 70.443 adultos mayores, de acuerdo con los registros oficiales.

La distribución territorial muestra que Central concentra la mayor cantidad de beneficiarios, con 90.197 personas, equivalentes al 23,93% del total. Le sigue Itapúa, con 35.684 beneficiarios y una participación del 9,47%.

En tercer lugar aparece Caaguazú, donde 33.991 adultos mayores reciben la pensión, lo que representa el 9,02%. Alto Paraná registra 28.882 beneficiarios, equivalentes al 7,66%, mientras que San Pedro completa los cinco departamentos con mayor cantidad de perceptores, con 27.167 personas y una participación del 7,21%.

La Capital, por su parte, registra 18.964 beneficiarios y queda fuera de los cinco primeros lugares en cantidad de perceptores del programa.

Finalmente los datos del programa, detallan que la población pendiente asciende a 106.397 adultos mayores. De ese total, 37.440 tienen 65 años, otros 35.615 tienen 66 años y 33.342 corresponden al grupo de 67 años.

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