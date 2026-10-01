Río Paraná registra leve repunte en el puerto de Ayolas

El COE de Ayolas señala que, de acuerdo con el informe proveniente del área de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), después de registrar 2,60 metros durante varios días, se proyecta un ascenso gradual hasta 2,75 m en las próximas horas.

La cota normal de la zona es de 1,80 m, por lo que el cauce se mantiene por encima del promedio habitual, aunque aún lejos de los umbrales de riesgo.

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En esta zona, el nivel de alerta es de 4,20 m, mientras que el nivel de inundabilidad es de 4,50 metros.

Las previsiones están sujetas a revisión según evolucionen las condiciones hidrometeorológicas y las descargas de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de la represa, advirtieron desde el Departamento de Hidrología.

Antecedentes de inundaciones

En 1983, el río alcanzó los 8 metros, valor máximo histórico y referencia de evento extremo para la región. Durante 2014, la cota llegó a 7,30 m, afectando amplias zonas ribereñas. En 2018 se registró una altura de 7 m, con evacuaciones preventivas.

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Entre octubre y noviembre de 2023, la crecida alcanzó los 5,97 metros, superando en más de un metro el umbral de inundabilidad (4,50 m).

El COE informó que mantiene un monitoreo permanente y advirtió que el mayor impacto del fenómeno El Niño se concentrará entre octubre y diciembre de 2026, periodo en el que las lluvias intensas podrían elevar nuevamente los caudales.

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