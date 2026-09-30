Ayolas: 14.680 habilitados para las elecciones municipales del domingo

Aidée Diarte, funcionaria del Registro Electoral, sede Ayolas, informó que en el municipio estarán habilitados tres locales de votación para las elecciones municipales, de manera que los electores puedan sufragar y elegir a sus representantes.

De acuerdo con el padrón electoral, 14.680 electores están habilitados para sufragar. Entre las agrupaciones con mayor cantidad de afiliados se encuentran la Asociación Nacional Republicana (ANR), con 9.996 afiliados, y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con 3.640.

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Distribución de mesas y locales

En el Colegio Villa Permanente estarán habilitadas 20 mesas para un total de 6.920 electores. En la Escuela Básica N° 1915 “Agustín Pío Barrio” también se dispondrán 20 mesas para 6.972 votantes.

En tanto, la escuela San Antonio de Padua (Corateí) albergará a 788 sufragantes, distribuidos en dos mesas.

La apertura de los locales de votación está prevista para las 07:00 y el proceso electoral se extenderá hasta las 17:00. Desde las 06:00, las autoridades del fuero electoral iniciarán la entrega de las máquinas de votación y los útiles electorales a los miembros de mesa.

Diarte señaló que está permitido votar con la cédula de identidad vencida. Sin embargo, las constancias o comprobantes de documentos en trámite no tendrán validez para sufragar.

Tres candidatos para la Intendencia

Para la Intendencia de Ayolas figuran tres candidatos: José Mutti (ANR – Añetete); Denis Dioff (Yo Creo), por la “Alianza Recuperando el Paraíso”; y Andrés Morel, por el Partido Patriota Independiente (PPI). Para las concejalías se presentan diversas listas respaldadas por agrupaciones como la ANR, la alianza entre el PLRA, Yo Creo y Participación Ciudadana, además del Partido Encuentro Nacional (PEN).

Por otro lado, Diarte dijo que se aguarda la llegada del convoy con las máquinas de votación y los maletines electorales procedentes de Asunción. El arribo a la zona está previsto entre el jueves por la tarde y el viernes al mediodía.

El testeo de los equipos se realizará el sábado, a partir de las 13:00, en los mismos locales donde se desarrollarán las votaciones.

Finalmente, indicó que funcionarios de la Justicia Electoral llevarán a cabo este miércoles, a las 18:00, una jornada de capacitación dirigida a los miembros de mesa sobre el uso del sistema. La actividad se desarrollará en el salón de eventos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), sede Ayolas.