Misiones: Peligrosos baches se agrandan en la ruta D057 ante inacción del MOPC

La ruta departamental D057 se encuentra en muy mal estado en gran parte de su trayecto, situación que dificulta el tránsito y representa un peligro constante para los automovilistas.

El camino une los distritos de San Ignacio y Yabebyry en el departamento de Misiones, y también conecta con comunidades de Cerrito y Laureles del departamento de Ñeembucú.

El mal estado de un sector del tramo, específicamente en la zona de la compañía Kahe Kue, ya ocasionó numerosos percances vehiculares. Uno de los casos afectó a Salvador Núñez, quien denunció que las malas condiciones de la vía.

Mencionó que sufrió lesiones tras perder el control de su automóvil al intentar esquivar un pronunciado bache que ocupa gran parte de la calzada.

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Según el relato de Roberto Vega, transeúnte de la zona, Núñez intentó esquivar el bache, pero terminó atropellando otro pozo, lo que provocó que se reventara una de las cubiertas del vehículo.

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Como consecuencia, perdió el control del automóvil y fue a parar a un costado del camino, donde se produjo el daño material del rodado y resultó lesionado.

Vega manifestó que el camino es muy peligroso en casi todo el trayecto debido a la presencia de enormes baches que dificultan el tránsito normal de los conductores.

Señaló que la situación se vuelve aún más peligrosa durante la noche, debido a la oscuridad de la zona, y en los días de lluvia.

“Es muy peligroso el camino, ya que se tienen baches en todo el trayecto y se pone más peligroso en días de lluvia, como también en horas de la noche. Y peor aún, para aquellos automovilistas que no conocen el lugar, les resulta aún más peligroso”, señaló.

El poblador cuestionó además la falta de intervención para reparar el camino y sostuvo que la vía es utilizada de manera constante por los pobladores de la zona.

“Los de Obras Públicas no hacen absolutamente nada para tratar de reparar el camino, porque es una vía que es muy utilizada y el mal estado del camino es un peligro constante para todos”, agregó.

Reclamos que siguen sin respuesta

La situación del camino ya había sido denunciada públicamente por Manuel Maciel en abril último. El ciudadano realizó un reclamo sobre el calamitoso estado en que se encuentra la vía que une San Ignacio y Yabebyry.

En aquella ocasión, solicitó a las autoridades municipales de ambos distritos que tomen urgentes acciones antes de que ocurriera una tragedia.

Un mes después, en mayo, Maciel realizó una manifestación con cierre de ruta en el mismo lugar donde ahora Salvador Núñez sufrió el percance vehicular. En la ocasión, volvió a exigir una intervención urgente de las autoridades, pero, según manifestó, su reclamo no fue escuchado.

Una vía clave entre Misiones y Ñeembucú

La ruta D057 es un tramo muy utilizado, ya que además de unir San Ignacio con Yabebyry, conecta con las comunidades de Laureles y Cerrito, departamento de Ñeembucú. Se trata de una vía de aproximadamente 62 kilómetros.

La pavimentación asfáltica fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y habilitada en 2021 por el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Por la importancia de esta vía para la comunicación entre comunidades de Misiones y Ñeembucú, los pobladores reclaman que se realicen trabajos de mantenimiento y reparación de los sectores más deteriorados.