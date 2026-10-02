Altura del río Paraná sube 50 centímetros en un día y seguirá en ascenso

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, con datos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), informó que la cota actual se encuentra por encima del promedio habitual de 1,80 metros, aunque todavía está por debajo de los niveles considerados de riesgo. El nivel de alerta está establecido en 4,20 m, mientras que el de inundabilidad es de 4,50 m.

El nivel del río Paraná continuará en ascenso durante los próximos días, según las previsiones.

De acuerdo con la previsión hidrológica, el nivel del Paraná podría ubicarse entre 3,20 y 3,30 metros este sábado y alcanzar los 3,40 metros entre el domingo y el lunes próximo.

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En cuanto al caudal afluente a la represa Yacyretá, actualmente ronda los 18.700 m³/s, con proyecciones de aumento a entre 19.400 y 20.000 m³/s durante los próximos días.

Ante este escenario, desde el COE recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales. Las previsiones están sujetas a modificaciones, según la evolución de las lluvias y las descargas de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba.

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Antecedentes de la crecida

Entre el 14 y el 19 de septiembre último, el río Paraná experimentó un ascenso sostenido, al pasar de 2,60 a 3,67 metros. Durante ese periodo, el COE advirtió que los niveles se mantendrían por encima de los 3 metros.

La crecida generó preocupación entre familias de los barrios San José Obrero, San Rafael y María Auxiliadora, cuyos pobladores manifestaron inquietud por la falta de información oficial y la velocidad del ascenso. La situación también afectó a animales, huertas y plantaciones.

El 20 de septiembre, el río comenzó a descender y bajó 18 centímetros en 24 horas, hasta ubicarse en 3,39 m. Posteriormente, el nivel continuó disminuyendo, con registros de 3,30 metros y fluctuaciones de entre 2,90 y 3,10 m.

Sin embargo, técnicos de Yacyretá advirtieron que el mayor impacto del fenómeno climático El Niño se concentraría entre octubre y diciembre, periodo en el que podrían registrarse lluvias intensas capaces de provocar nuevos aumentos de los caudales.

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