Finaliza entrega de máquinas y maletines electorales en Misiones

En el marco de los preparativos para las elecciones municipales de 2026, funcionarios de la Justicia Electoral entregaron un total de 44 máquinas de votación, con sus respectivos materiales electorales, a la Junta Cívica de Ayolas. Posteriormente, los equipos fueron depositados en la sede del Registro Electoral de esta ciudad.

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La jueza electoral de Misiones, Yolanda Valenzuela, señaló que el despliegue, iniciado ayer en Villa Florida, culminó este jueves en el distrito de Yabebyry. Indicó que las tareas de distribución se realizaron sin contratiempos.

Durante la jornada, las autoridades encargadas del despliegue logístico confirmaron que la distribución de las máquinas de votación y los maletines electorales se desarrolló con normalidad en los distintos distritos.

Custodia y resguardo

Además, la jueza aclaró que la recepción de estos materiales implica su resguardo en recintos debidamente lacrados y bajo estricta custodia policial.

No se realizarán verificaciones adicionales en esta etapa, ya que las máquinas de votación y los maletines con insumos pasaron previamente por varias auditorías e inspecciones al azar en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Los procedimientos contaron con la validación de los apoderados departamentales, agregó.

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Cronograma de trabajo

En otro momento, Valenzuela señaló que el próximo sábado se retirarán las máquinas de los depósitos para trasladarlas a los locales de votación, donde se realizarán las pruebas técnicas y el testeo final de funcionamiento.

El domingo 4, desde las 05:00, se entregarán los maletines lacrados a las Juntas Cívicas para dar paso a la instalación e integración oficial de las mesas de votación. Los maletines solo podrán ser abiertos en ese momento por las autoridades de mesa correspondientes.

También destacó que en cada centro de votación se dispondrá de máquinas de contingencia ante eventuales fallas técnicas. Asimismo, habrá equipos de práctica destinados a capacitar a los electores que requieran asistencia o tengan dudas sobre el uso del sistema antes de emitir su voto.