Temporal: damnificados de Unión denuncian falta de asistencia de la SEN

El reporte de la Policía Nacional indica que en Unión se registraron daños en unas 200 casas por efecto del temporal del martes. Las familias afectadas urgen la asistencia de las instituciones, especialmente la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

El intendente de Unión, Mauro González (ANR-HC), manifestó su preocupación por la falta de respuesta de la SEN a la necesidad de ayuda de los más de 200 pobladores asentados en las compañías San Miguel, San Blas, San Antonio, Hugua Mojón, Silencio Cue, entre otros.

Molesto por la falta de respuesta de la SEN ante los pedidos de ayuda

El jefe comunal expresó molestia por no tener el acompañamiento de las instituciones gubernamentales para ayudar a sus compueblanos en esta emergencia. Algunas familias perdieron todas sus pertenencias, expresó.

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En ese sentido, dijo que de su parte ya hizo todo lo que está a su alcance, enviando los datos oficiales de las personas perjudicadas a la SEN y a otros organismos pertinentes, con el fin de conseguir la ayuda necesaria para los damnificados.

El encargado de la oficina regional de la SEN, situada en Santa Rosa del Aguaray, Roberto Gómez, dijo que en estos momentos los funcionarios están trabajando en el relevamiento de datos en la zona afectada por el temporal para luego poder enviar la ayuda correspondiente. La asistencia se concretaría recién desde mañana, según señaló.

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Mientras tanto, los damnificados permanecen bajo los árboles y en los improvisados campamentos montados mediante la ayuda de las personas solidarias de la zona, menos de los organismos del Gobierno nacional, lamentó Estelvina Ferreira, una de las afectadas.

En 25 de Diciembre la ayuda fue parcial

Otro municipio afectado por el temporal es 25 de Diciembre, donde la asistencia de la SEN se efectuó de manera parcial. La institución entregó chapas y colchones.