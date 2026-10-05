Economía
05 de octubre de 2026 a la - 14:40

Historiadora cuestiona la figura del mariscal López en el nuevo billete de G. 20.000

Nuevos billetes del guaraní. 20 mil guaraníes.
Nuevos billetes del guaraní. 20 mil guaraníes.

El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó oficialmente la nueva familia de billetes de guaraníes al cumplirse 83 años de la adopción del signo monetario nacional. Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de controversias, ya que generó la reacción de algunos referentes del ámbito cultural e histórico.

Por ABC Color
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La historiadora Noelia Quintana Villasboa criticó la asignación de denominaciones para figuras claves de la historia nacional, específicamente a la ubicación de los mariscales Francisco Solano López y José Félix Estigarribia en la cara del nuevo billete de G. 20.000.

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“Bueno, por lo menos ahora el Mariscal López ya vale 20.000”, ironizó la especialista a través de sus redes sociales, cuestionando el criterio de selección aplicado por los asesores del proyecto.

Imagen sin descripción

Rediseño y críticas a la simbología patriótica

Para Quintana Villasboa, la jerarquía de los billetes debió reflejar de otra manera el peso histórico de los próceres nacionales dentro de la iconografía del BCP.

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“Como el Mariscal López es el máximo héroe del Paraguay, debió estar su imagen en el billete de 100.000 guaraníes. Pero acá pues algunos tienen la idea de que nuestro legado civil es más grande que el militar, cuando en realidad no están en oposición ni compiten”, aseveró la historiadora.

Noelia Quintana Villasboa
Noelia Quintana Villasboa

Asimismo, la investigadora expresó sus dudas sobre los detalles estéticos del nuevo diseño, señalando posibles imprecisiones en las ilustraciones del patrimonio cultural tangible e intangible.

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“¿Yo veo mal o pusieron un poncho rosado? El de 60 listas el tradicional por lo menos no es así. Ni siquiera puedo hacer mi duelo en paz al ver esto señores”, agregó en relación a la representación del tradicional poncho para’i de 60 listas que se ve en el nuevo billete de G. 20.000.

Publicación de Noelia Quintana Villasboa sobre el billete de 20.000 guaraníes, con texto crítico sobre Mariscal López.
Noelia Quintana Villasboa critica en redes sociales el nuevo billete de G. 20.000 y la imagen del Mariscal López.

Implementación gradual y vigencia del signo monetario

Desde el BCP enfatizaron que el proceso de modernización mantendrá las seis denominaciones actuales de la moneda nacional, aclarando que no se contempla la eliminación de ceros ni variaciones en la escala del guaraní.

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La actualización del cono monetario incorpora nuevos estándares de seguridad, accesibilidad y motivos alusivos a ecorregiones, personalidades históricas y patrimonio cultural.

Edificio del BCP en un día soleado, rodeado de césped y árboles, sin personas visibles.
Sede del Banco Central del Paraguay (BCP).

El reemplazo del papel moneda se realizará de forma progresiva. La autoridad monetaria confirmó que los nuevos diseños circularán en simultáneo con los billetes actuales y los sistemas de pago electrónicos, asegurando una transición ordenada para la ciudadanía.