Ayolas activa protocolo ante crecida del río Paraná y prevé albergues

De acuerdo con los reportes brindados por el Departamento de Hidrología de la Centro de Operaciones de Emergencia, se prevé que las aguas alcancen mañana un nivel aproximado de 4,30 metros, superando la cota de alerta fijada en 4,20 metros.

El coordinador del COE, capitán José Mutti, explicó que están en marcha las acciones para iniciar las evacuaciones de las familias que habitan las zonas inundables de este distrito, donde el límite de inundabilidad es de 4,50 m. La cota normal es de 1,80 metros.

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Aunque para mañana no se aguarda aún una afectación masiva de viviendas, advirtió que la tendencia indica que los niveles se mantendrán elevados y con pronóstico de continuar en aumento durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Albergues habilitados y asistencia técnica

Además, mencionó que, para hacer frente a la contingencia, la Gobernación de Misiones y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) coordinaron para mañana el envío de materiales para la instalación de unas 50 viviendas temporales en el polideportivo ubicado en el barrio Núcleo 2.

Asimismo, se acondicionarán servicios de baños químicos y provisión de agua potable en los puntos de albergue previstos, entre los que figuran el Polideportivo Municipal, la Seccional Colorada, el predio de la Junta Municipal de Ayolas y el Gimnasio de las 1.000 Viviendas.

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Severo temporal e inundaciones en zonas no ribereñas

Al mismo tiempo, el COE alertó sobre el pronóstico de un evento meteorológico de gran magnitud previsto a partir de este miércoles por la noche. Se aguardan intensas lluvias que podrían generar anegamientos en barrios no ribereños, así como eventuales granizadas de consideración.

Se insta a la población a tomar precauciones para proteger vehículos, bienes de valor y animales ante la posibilidad de tormentas severas. No se descarta la posibilidad de que se registren granizadas.

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