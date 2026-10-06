El río Paraná tiende hacia el nivel de inundabilidad en Ayolas

La alerta hidrológica emitida este martes por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señala que, en los próximos días, el nivel del cauce hídrico podría superar la cota de alerta y acercarse al límite de inundabilidad en las zonas ribereñas bajas de este distrito. El escenario se debería a los pronósticos de intensas lluvias en la cuenca alta y al impacto del fenómeno “El Niño” durante el último trimestre del año.

En ese contexto, el nivel del río Paraná podría acercarse en los próximos días a la cota de alerta en puerto Ayolas, impulsado por los pronósticos de intensas lluvias en la cuenca alta y el impacto de “El Niño” durante el último trimestre del año.

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Caudales en aumento y lluvias en la cuenca

Durante septiembre, el caudal afluente medio registrado en la central hidroeléctrica se ubicó en 12.339 m³/s, cifra que representa un 37 % por encima del valor promedio histórico para dicho mes en la serie 1971–2025.

Para el transcurso de esta semana, entre el martes 6 y el lunes 12 de octubre, se prevén precipitaciones de variada intensidad que dejarían acumulados promedio de entre 50 y 130 mm en la cuenca del río Iguazú y de aporte directo al embalse. En los escenarios más severos, los volúmenes acumulados locales podrían alcanzar los 200 mm.

Ante esta situación y la operación de las represas aguas arriba de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), para la fecha se estima un caudal afluente proyectado de 20.400 m³/s, volumen que en los próximos días se incrementaría a un rango de entre 21.000 y 26.000 m³/s.

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Situación en Ayolas e Ituzaingó

En lo que respecta a la tendencia de corto plazo, los informes técnicos confirman un marcado ascenso de los niveles del río.

En el puerto de Ayolas, los niveles para hoy oscilan entre 3,8 y 4,1 metros, y se estima que subirán a entre 4,1 y 4,4 metros en los días venideros. La lectura realizada a las 10:00 de este martes marcó 3,84 metros.

Cabe destacar que el nivel de alerta en este puerto se fija en 4,20 metros, mientras que el nivel de inundabilidad de la ciudad se ubica en los 4,50 metros.

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En el puerto de Ituzaingó (Argentina), los niveles proyectados para la jornada varían entre 2,2 y 2,3 metros, y se prevén lecturas de entre 2,3 y 2,4 m para los próximos días. A las 10:00 se registró una marca de 2,23 metros. El umbral de alerta en dicha localidad está fijado en 3,50 metros.

Desde la EBY aclararon que mantendrán el monitoreo constante de las condiciones hidrológicas e irán actualizando la información de manera periódica, a fin de que las instituciones locales dispongan de las medidas preventivas correspondientes.