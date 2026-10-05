Yacyretá alerta por crecida del río Paraná y prevé aguas altas hasta fin de año

La alerta hidrológica emitida por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a la población y a las autoridades se produce tras confirmarse una marcada tendencia al alza en los niveles del río Paraná. Durante septiembre, el caudal afluente registrado estuvo un 37 % por encima del promedio histórico para ese mes, alcanzando unos 12.339 m³/s.

De acuerdo con el informe oficial, la alta probabilidad de consolidación del fenómeno climático “El Niño” anticipa que durante el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2026 podrían registrarse constantes eventos de aguas altas.

Lea más: Río Paraná registra nuevo repunte y afecta a familias ribereñas

Pronostican intensas lluvias en la cuenca

Para esta semana, entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre, los centros especializados prevén precipitaciones de variada intensidad sobre la cuenca del embalse. Se estiman acumulados promedios de entre 50 y 130 mm en la cuenca del río Iguazú y de aporte directo, con picos de hasta 200 mm en los escenarios más severos.

En consecuencia, los caudales afluentes esperados para los próximos días se situarán entre los 20.500 y 25.000 m³/s.

Situación en Puerto Ayolas

La preocupación se centra en la ciudad de Ayolas, donde las lecturas de esta mañana marcaron una altura de 3,55 metros. Las proyecciones indican que para hoy el río fluctuará entre 3,5 y 3,8 m, pero en los próximos días alcanzaría niveles de entre 3,8 y 4,1 metros, acercándose al nivel de alerta fijado en 4,20 (nivel de alerta) y quedando a 30 cm del nivel de inundabilidad (4,50 metros).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la EBY señalaron que mantienen un monitoreo continuo de la evolución hidrológica para seguir informando oportunamente a la ciudadanía y a las autoridades locales.

Lea más: Estos non los nuevo intendentes electos en Misiones