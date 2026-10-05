Río Paraná registra nuevo repunte y afecta a familias ribereñas

Tomás Bogado, dirigente de pescadores del asentamiento Atinguy, señaló que esta vez unas 35 familias sufrieron el desborde del río Paraná en la zona ribereña denominada Puerto Carrizal.

Según el dirigente, el nivel del agua comenzó a subir desmedidamente alrededor de las 9:00, cubriendo por completo las viviendas de la zona en menos de media hora.

Los afectados manifestaron su indignación ante la ausencia de avisos o alertas preventivas por parte de la Prefectura Naval u otras instituciones oficiales. Señalaron que, como ribereños y pescadores que conviven a diario con el río, están acostumbrados a la dinámica de las aguas, pero esta vez no tuvieron tiempo de reacción.

Lea más: Estos son los nuevos intendentes electos en Misiones

“En solo 30 minutos el agua tapó todo. Nunca nos llegó ningún aviso de la Prefectura ni de otra institución. Siempre nos dejan a nuestra suerte, pero esta vez la situación nos superó completamente”, expresó.

Además, mencionó que las familias damnificadas intentan resguardar sus pertenencias mientras solicitan la presencia urgente de los organismos de socorro. Claman por la intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Municipalidad local y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para contar con albergues temporales, víveres y asistencia logística para las labores de evacuación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Previsión hidrológica

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, con información proveniente del sector de hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), señala que la afluencia a la CHY estaría en torno a los 20.500 m³/s, mientras que para los próximos días se estima un caudal de entre 21.000 y 25.000 m³/s.

También indica que, en los próximos días, en el puerto de Ayolas, la cota del río registraría leves repuntes. Para este martes se prevén niveles de entre 3,80 y 3,90 metros. Para el miércoles y jueves se estima una altura de entre 4 y 4,10 m.

La cota normal en esta zona es de 1,80 m. El nivel de alerta es de 4,20 metros, mientras que el nivel de inundabilidad es de 4,50 m.

Lea más: Altura del río Paraná sube 50 centímetros y seguirá en asenso