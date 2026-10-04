Estos son los nuevos intendentes electos en Misiones

José Luis Benítez Herebia (ANR-HC) se impuso nuevamente en la capital del departamento de Misiones, San Juan Bautista, por una diferencia de 633 votos sobre el candidato liberal Juan Carlos Meza Medina (PLRA) en las elecciones municipales 2026.

Tras el cierre de los comicios y de acuerdo con los datos difundidos por el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Benítez Herebia obtuvo 6.071 votos, mientras que el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Juan Carlos Meza Medina, alcanzó 5.438 votos.

Con estos resultados, Benítez Herebia se consagra nuevamente ganador de las elecciones municipales en San Juan Bautista y es reelecto para continuar al frente de la administración municipal.

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La Alianza pone fin a la hegemonía colorada en San Ignacio

Eduardo Dejesús, candidato de la Alianza Juntos por San Ignacio, se impuso en las elecciones municipales 2026 y desplazó a la Asociación Nacional Republicana (ANR), que administraba el municipio de San Ignacio, según los resultados preliminares del TREP.

Dejesús obtuvo 9.104 votos, mientras que la candidata de la ANR, María Gloria Rodríguez (ANR-HC), alcanzó 5.833 votos. La diferencia fue de 3.271 votos.

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El resultado marca un cambio en la conducción política de San Ignacio, donde el Partido Colorado mantuvo el control del Ejecutivo municipal durante 35 años.

El Partido Colorado mantiene San Miguel

El candidato colorado Sergio Ramírez (ANR-HC) obtuvo 2.614 votos, mientras que Roberto Giménez, de la Alianza San Miguel para Todos, alcanzó 235 votos.

De esta manera, los resultados preliminares mantienen a la ANR al frente del Ejecutivo municipal de San Miguel.

Maidana gana en Santa María

El candidato de la ANR, Derlis “Pincho” Maidana (ANR-HC), hijo del senador cartista Derlis Maidana, obtuvo 3.574 votos y se impuso ante Bernardo Leme (PLRA), del Partido Liberal, quien alcanzó 1.076 votos.

La diferencia fue de 2.498 votos a favor de Maidana, quien se impuso en las elecciones municipales y encabezará la administración municipal para el próximo periodo.

Verza gana por seis votos en Villa Florida

En Villa Florida, las elecciones fueron más reñidas. La candidata del Partido Colorado, Susana Verza (ANR-HC), obtuvo 1.313 votos, frente a los 1.307 votos del candidato liberal Remigio “Gordi” González (PLRA).

La diferencia fue de tan solo seis votos, con lo que la administración municipal de este distrito queda nuevamente en manos del Partido Colorado.

José Mutti se impone en Ayolas

José Mutti, candidato por la ANR–Añetete, resultó electo intendente de Ayolas con una amplia ventaja en las elecciones municipales celebradas este domingo, según los primeros datos preliminares del TREP.

Mutti obtuvo 6.797 votos, equivalentes al 71,77 % del total sufragado. Su principal rival, Denis Dioff, postulante por la Alianza Recuperando el Paraíso, consiguió 2.226 votos (23,51 %).

Por su parte, Andrés Morel, del Partido Patriótico Independiente (PPI), sumó 84 sufragios (0,89 %).

Partido Colorado recupera Santa Rosa tras décadas de dominio liberal

El Partido Colorado (ANR–HC) recuperó la intendencia de Santa Rosa y puso fin a más de 35 años de administración ininterrumpida del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Según los datos preliminares del TREP, tras la jornada electoral de este domingo, el candidato ganador, Ignacio Segovia, se impuso con una clara ventaja al obtener 6.135 votos, equivalentes al 56,80 % de los sufragios emitidos.

Su rival, el exintendente Rubén Jacquet, postulante por la Alianza, obtuvo 4.492 votos (41,58 %), en su intento por alcanzar un cuarto mandato al frente de la comuna santarroseña. El resultado marca un hito político en el distrito.

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El Partido Colorado no lograba la administración municipal de Santa Rosa desde 1991. Desde 2001, el gobierno local permanecía en manos del PLRA, una racha que se extendió por más de dos décadas.

ANR retiene administración municipal en Santiago

El candidato del Partido Colorado, Oscar Cuenca, fue electo intendente de Santiago, Misiones. Los resultados preliminares del TREP señalan que Cuenca obtuvo 2.399 votos, sobre los 2.038 (45,32 %) de Víctor “Bebecho” Larré (PLRA).

Con estos resultados, el Partido Colorado logra retener la administración del municipio, encabezada en la actualidad por el intendente Melchor Medina (ANR–HC).

Alianza se queda una vez más con la intendencia de San Patricio

La candidata a intendente por la Alianza Todos por San Patricio, Adriana Rodríguez (PLRA), obtuvo una ajustada victoria sobre el candidato colorado José Francisco Acosta.

Los datos difundidos por el TREP señalan que Rodríguez obtuvo 1.998 (54,47 %), mientras que Acosta recibió 1.610 (43,89 %).

De esta manera, Adriana Rodríguez reemplazará al actual intendente Fabián Alamada (PLRA), quien está completando su segundo periodo frente a la comuna local.

ANR logra una victoria en Yabebyry

El ingeniero Paul Servín (ANR–HC) fue electo como intendente de Yabebyry, al conseguir 1.396 (77,73 %) votos, sobre los 182 (10,13 %) de Ramón Ruiz (PLRA).

De esta manera, Servín reemplazará al actual ejecutivo distrital, Ignacio Brizuela (ANR–HC), quien dejará la Intendencia después de dos periodos.