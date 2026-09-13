Cae la cesión de energía en Itaipú

La generación

La producción de la central hidroeléctrica Itaipú en el mes de agosto último fue de 6.796 GWh, que resulta 33% superior a la del mismo mes del año pasado y 6% superior al mes anterior.

La energía generada entre enero y agosto de 2026 fue de 51.145 GWh, que resulta 8% superior la producida en el mismo periodo del año 2025.

El valor de la generación anual de 2026 sería superior a 75.000 GWh, luego de ser inferior a 2024 y a 2025.

Uso de la energía en Paraguay

La ANDE retiró en agosto pasado 2.401 GWh de Itaipú, 16% superior a la cantidad retirada en el mismo mes del año pasado y 6% mayor a lo del mes pasado.

La energía inyectada por Itaipú al sistema de la ANDE en agosto de 2026 es el 35% del total generado en el mes.

Del total de la energía que le corresponde al Paraguay, según el tratado vigente, se utilizó en agosto el 70%.

Entre enero y agosto de 2026, la ANDE retiró 19.276 GWh de Itaipú, o sea el 38% de todo lo generado en el periodo. En el mismo periodo, la ANDE retiró 19% más energía de la central paraguayo/brasileña.

Energía cedida al Brasil

La energía paraguaya en Itaipú cedida al Brasil en agosto se incrementó un 102% respecto al mismo mes del año pasado e implica una suba del 8% respecto al mes anterior.

La energía cedida entre enero y agosto de 2026 fue de 6.297 GWh, 16% inferior al mismo periodo del año pasado.

La cesión registrada de 997 GWh en agosto último equivale a la potencia total disponible con factor de carga 0,6 de 2.233 MW o a una electrointensiva con factor de carga 0,8 y potencia total de 1.675 MW.

IV – Transferencias al Tesoro

Las transferencias de la binacional al Estado paraguayo entre enero y agosto de este año alcanzaron 309.869.800 dólares, un monto 8% inferior al transferido en mismo lapso del año anterior, con el siguiente detalle:

–Cesión de energía: la cifra de US$ 88.751.400 revela una disminución de 28% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.

–Royalties: US$ 175.509.600, suma que representa un aumento de 3,7% con respecto al mismo periodo de 2025.

–ANDE: US$ 45.608.800, cantidad que confirma un aumento de 2,6% respecto al mismo periodo de 2025.

La generación en el periodo enero/agosto de 2026 respecto al mismo periodo de 2025 muestra un 8% más y los royalties transferidos aumentaron 3,7%, en tanto que la cesión de energía disminuyó 16% y la compensación por cesión de energía se redujo 28%.

Además, la transferencia a la ANDE se incrementó 2,6%

Evidentemente, las transferencias oficiales informadas y los datos técnicos de generación y cesión de energía indicados en el Tratado de Itaipú no corresponden al mismo periodo.

Conclusiones

1) La generación de Itaipú del mes de julio fue de 6.796 GWh y 33% superior a la del mismo mes del año pasado y 6% superior a la del mes anterior.

2) La energía generada entre enero y agosto fue de 51.145 GWh, 8% superior al mismo periodo de 2025.

3) Se proyecta una generación para el año 2026 superior a la garantizada de 75.000 GWh como consecuencia del aumento del caudal del río Paraná.

4) En agosto de 2026, la ANDE retiró 2.401 GWh de Itaipú, que representaba un aumento del 16% respecto a lo retirado en el mismo mes del año pasado y 6% superior a lo del mes pasado.

5) La ANDE, en agosto de 2026 retiró 35% del total de energía generada en Itaipú.

6) Paraguay, en agosto de 2026 utilizó el 70% de la energía que le corresponde en Itaipú, según el Tratado vigente.

7) En el periodo de enero a agosto de 2026, la ANDE retiró 19.276 GWh de Itaipú, 38% de todo lo generado en ese periodo.

8) Durante el periodo de enero a agosto de 2026, la ANDE retiró 19% más energía desde Itaipú respecto al mismo periodo del año 2025.

9) La energía paraguaya de Itaipú cedida al Brasil en agosto de 2026 fue de 997 GWh y tuvo un aumento de 102% con respecto al mismo periodo del 2025 y un aumento del 8% con respecto al mes anterior.

10) La energía cedida durante el periodo enero/agosto de 2026 fue de 6.297 GWh, que resulta 16% inferior al mismo periodo del año pasado.

11) Las transferencias al Estado paraguayo informadas durante el periodo de enero/agosto de 2026 alcanzaron US$ 309.869.800, un 8% inferior al mismo periodo del año 2025.

12) La energía cedida de 997 GWh en agosto es equivalente a la potencia total disponible con factor de carga 0,6 de 2.233 MW (pero en el verano ese margen disminuye drásticamente).

13) Con este registro de agosto desde Itaipú, si no se cedía al Brasil, el margen que podrían disponer las industrias electrointensivas es de 997 GWh o cercano a 1.675 MW con factor de carga 0,8 como máximo (pero en el verano ese margen disminuye drásticamente).

Remesas caen 8%

Transferencias al Estado paraguayo entre enero y agosto últimos alcanzaron US$ 309.869.800, un 8% inferior al mismo periodo de 2025.