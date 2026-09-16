PGN 2027: ¿Qué cambios plantea la nueva estructura presupuestaria de la DNIT?

La modificación forma parte de la aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR). La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) impulsó el proceso con apoyo técnico de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego de una revisión de sus funciones y procesos. También se tuvieron en cuenta los objetivos institucionales.

Nueva estructura presupuestaria de la DNIT entrará en vigencia en 2027

Según el boletín remitido desde la DNIT, la nueva estructura regirá desde el Ejercicio Fiscal 2027 y buscará reflejar con mayor precisión las funciones y prioridades de la institución. El esquema pretende establecer una relación más clara entre los recursos asignados y los servicios que presta la institución.

Según el comunicado, el ajuste responde al avance del modelo de Presupuesto por Resultados que impulsa el MEF. Bajo este sistema, la asignación presupuestaria queda asociada a los resultados que cada institución pública debe alcanzar.

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Cuáles serán las cuatro actividades presupuestarias de la DNIT

Servicios Integrales de Administración Tributaria Interna: Esta actividad concentrará la gestión de los servicios vinculados con la administración tributaria interna. Su alcance contempla las tareas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el fortalecimiento de la recaudación.

Servicios Integrales de Administración Aduanera: Este componente reunirá las principales funciones de la gestión aduanera. Incluirá los procesos de desaduanamiento y los controles en zona primaria y secundaria. También abarcará las acciones destinadas a la prevención y al combate del contrabando.

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Servicios Estratégicos para el Cumplimiento Fiscal: La tercera actividad reunirá funciones transversales ligadas a la innovación en la gestión fiscal y a la aplicación de acuerdos internacionales con impacto fiscal. Además, comprenderá la gestión integral de riesgos tributarios y aduaneros que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o el control del comercio exterior.

Gestión administrativa institucional: La cuarta actividad cubrirá las acciones necesarias para el soporte administrativo y el funcionamiento institucional de la DNIT.

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Qué busca la DNIT con el cambio presupuestario

Con la nueva organización, la DNIT refiere que pretende establecer una relación más clara entre el dinero asignado y los servicios que presta. La estructura también apunta a que las decisiones presupuestarias guarden una relación directa con los objetivos institucionales.

Finalmente el comunicado aclara que la modificación tendrá efecto desde el ejercicio fiscal 2027 y representará un cambio en la forma en que la administración tributaria y aduanera ordena presupuestariamente sus actividades.

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