Pronostican que el río Paraná llegaría a 4,40 metros en Ayolas

El ingeniero Eduardo Dose, integrante del área de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), durante la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, informó sobre el incremento sostenido de la altura del río Paraná que se daría a partir de este miércoles. Ese comportamiento se extendería en los siguientes días como consecuencia del avance del fenómeno meteorológico El Niño y la llegada de un sistema de intensas lluvias sobre la región.

Para el puerto de Ayolas, se prevé que los niveles del río se sitúen entre 4,20 (límite de alerta) y 4,40 (a 10 centímetros del desborde), cifras muy cercanas a los niveles de inundabilidad y con probabilidad de rebasamiento en sectores vulnerables. La cota normal de la zona es de 1,80 m.

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Según explicaron especialistas en hidrología y meteorología, los pronósticos proyectan que el caudal alcanzará marcas situadas entre los 4,20 y 4,40 metros.

Se prevé que el nivel elevado en el puerto local se mantenga durante un período de cinco a ocho días, por lo que los técnicos mantendrán un monitoreo constante y la actualización diaria de los pronósticos para extender el horizonte de previsión según la evolución del tiempo.

Medidas preventivas ante la crecida del río

Ante esta situación, Dose resaltó la importancia de emitir avisos tempranos para que tanto la población de la zona como las autoridades locales e instituciones territoriales puedan activar planes de contingencia y tomar los recaudos necesarios con antelación.

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“La misión de estos avisos es que los pobladores y los tomadores de decisiones apliquen medidas para que el impacto no sorprenda a las comunidades”, señalaron.

Pronóstico de tormentas empeoraría las condiciones de las poblaciones ribereñas

Además, mencionó que la información existente indica que las condiciones meteorológicas empeorarán con el ingreso de un sistema regional de tormentas e intensas precipitaciones a partir de los próximos días.

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