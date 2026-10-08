Yacyretá prevé aguas altas del Paraná en Ayolas

El Departamento de Hidrología de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dio a conocer la alerta hidrológica Nº 02 de octubre, dando continuidad a la advertencia anterior sobre el estado de situación del río Paraná.

El informe, dirigido a las autoridades de Ayolas a fin de que adopten las medidas preventivas correspondientes, señala que la tendencia a corto plazo muestra un comportamiento estable en los niveles del Paraná, aunque con valores elevados.

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En Puerto Ayolas, este jueves la altura se encuentra en 4,20 m (nivel de alerta) y en los próximos días se mantendría entre 4,20 y 4,30 metros. La cota de inundabilidad de la ciudad se fija en 4,50 metros y la normal es de 1,80 m.

En el puerto de Ituzaingó (Argentina), los niveles oscilarán entre 2,20 y 2,40 metros. La lectura de este mediodía registró 2,30 m (el nivel de alerta en esta localidad es de 3,50 m).

Pronóstico de lluvias acumuladas

Entre este jueves 8 y el lunes 12 de octubre, se prevén precipitaciones de variada intensidad sobre la cuenca de aporte. Los centros meteorológicos especializados pronostican acumulados de entre 50 y 80 mm en promedio en la cuenca del río Iguazú y de aporte directo al embalse de Yacyretá, pudiendo alcanzar localmente hasta 130 mm en el escenario más lluvioso.

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Se pronostican riadas provocadas por El Niño

Según los pronósticos de organismos especializados sobre el fenómeno “El Niño”, existe un alto grado de probabilidad de que durante el trimestre de octubre a diciembre de 2026 se registren eventos hidrológicos vinculados a crecidas y aguas altas.

Además, desde la binacional comunicaron que mantendrán el monitoreo constante de la cuenca y emitirán nuevos reportes conforme evolucione el comportamiento climático y de los cauces hídricos.

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