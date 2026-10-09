Ueno: esto responde su presidente sobre préstamos millonarios a firmas vinculadas al Grupo Vázquez

Consultado sobre una supuesta operación de créditos por US$ 42 millones a una empresa ligada al Grupo Vázquez, el presidente de Ueno Bank, Juan Gustale, dijo desconocer a qué firma se referían y se excusó de brindar detalles sobre operaciones crediticias por la reserva bancaria.

“No tengo idea realmente a cuál empresa se refieren”, mencionó a la 1020 AM, al ser consultado sobre los préstamos que habría otorgado la entidad financiera a una firma vinculada al conglomerado empresarial.

Durante la entrevista, Gustale fue cuestionado sobre la presunta concesión de un préstamo millonario a Grupo Hendy, firma que manejaría ingresos promedio de apenas G. 73 millones mensuales. Ante esa observación, reconoció que no se trataría de una operación habitual, aunque insistió en que desconoce el caso específico.

“Totalmente (no es común). Pero desconozco cuál podría ser el caso”, remarcó.

Lea más: Ueno dio préstamos por US$ 42,5 millones a firma de su exsubgerente

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué dijo Juan Gustale sobre los préstamos de Ueno Bank?

El presidente de Ueno Bank reiteró que no podía referirse a operaciones particulares de sus clientes. “No puedo referirme a ninguna operación, menos de un cliente”, expresó.

Consultado sobre si desmentía una operación de este tipo, Gustale sostuvo que no conoce el caso de la empresa mencionada y que no había accedido al informe al que se hacía referencia durante la entrevista.

“Desconozco el caso de esta empresa en particular, voy a omitir referirme al tema. Realmente, no tengo idea y tampoco accedí al informe ni tengo visualización de lo que dice ese memorándum que para nosotros sencillamente no existe o desconocemos”, sostuvo.

Ueno Bank: los informes sobre créditos millonarios

La referencia al memorándum habría aludido al informe técnico de Fernando Rivarola, que, según los antecedentes mencionados, ya advertía sobre cifras llamativas en los balances de la entidad del Grupo Vázquez.

Por otra parte, la mención a un informe al que Gustale dijo no haber accedido podría guardar relación con la respuesta del Banco Central del Paraguay (BCP) al Senado, luego de que se remitiera un cuestionario de 31 preguntas sobre las operaciones de ueno bank.

Mowi SA recibió créditos por US$ 42,5 millones de Ueno Bank

Las consultas al titular de Ueno Bank se producen en medio de cuestionamientos sobre operaciones crediticias de la entidad con empresas vinculadas al Grupo Vázquez.

José Sala se desempeñó como subgerente de Ueno Bank hasta diciembre de 2024. En septiembre de 2025 pasó a ser el accionista mayoritario de Mowi SA, firma que hasta entonces pertenecía al Grupo Vázquez SAE, propietario del banco.

Siete días después de concretarse el cambio del paquete accionario, Mowi SA comenzó a recibir créditos de Ueno bank. Los desembolsos alcanzaron G. 254.157 millones, equivalentes a unos US$ 42,5 millones, hasta abril de 2026.

De acuerdo con un informe de la Intendencia de Supervisión del BCP, los fondos fueron canalizados hacia otras empresas del conglomerado para cubrir sobregiros de Itti y Red Digital de Procesamiento SA (Wepa).

Lea más: BCP detectó maniobras de Ueno Bank para ocultar nexos con empresas

Grupo Hendy recibió préstamos por US$ 42 millones

El equipo supervisor del BCP también analizó las operaciones de Grupo Hendy SA, otra empresa vinculada al Grupo Vázquez.

Según los antecedentes, en septiembre de 2025 la firma pasó a ser propiedad de Vanessa Godoy y Óscar Urdapilleta, identificados como jefa de Talento Humano y empleado, respectivamente, de Itti Saeca.

Al igual que en el caso de Mowi SA, los fiscalizadores detectaron que pese a que el Grupo Hendy operaba con ingresos promedio de apenas G. 73 millones mensuales y registraba un patrimonio neto negativo, la firma recibió créditos de Ueno Bank por más de G. 252.521 millones (unos US$ 42 millones).

Estos fondos fueron encaminados hacia empresas de Grupo Vázquez, que hasta marzo de 2025 tuvo como socio comercial al presidente Santiago Peña.

Ueno Bank desembolsó US$ 84,5 millones a Mowi y Grupo Hendy

Entre septiembre de 2025 y abril de 2026, Mowi SA y Grupo Hendy SA recibieron desembolsos de ueno bank por un total de G. 506.678 millones, equivalentes a unos US$ 84,5 millones, según los datos atribuidos al BCP.

Ambas empresas habían pasado a manos de personas vinculadas laboralmente al Grupo Vázquez en septiembre de 2025.

De acuerdo con los hallazgos de los fiscalizadores, gran parte de esos recursos se utilizó para cubrir sobregiros de Itti, Redisa (Upay) y Redipro (WEPA), empresas pertenecientes al Grupo Vázquez SAE.