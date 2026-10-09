“Hay ciertas dudas que el informe no responde”, dice exministro de Hacienda

“Creo que el informe responde a las preguntas en general. En algunos casos lo hace de manera vaga. A mí por lo menos me quedan ciertas dudas sobre ciertas cosas que creo que el informe no responde”, comenzó diciendo el economista en comunicación con ABC Cardinal.
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A su criterio, existen dos puntos muy relevantes en el documento remitido al Congreso Nacional; exceso de los límites prestables a empresas vinculadas y la manera de subasanar este exceso.
El economista señaló que el documento no precisa la fecha exacta en la que se generó o detectó el exceso de los límites prestables ni el monto total del mismo. Detalló que la legislación vigente establece que los créditos concedidos a empresas vinculadas no pueden superar el 20% del patrimonio efectivo de la entidad que en este caso, tenía un límite cercano a los 80 millones de dólares.
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“Nosotros somos bastante permisivos legalmente en este tema. En otros países, como en Brasil, ese límite es de cero. Uno no le puede prestar nada, nunca, a nadie que esté vinculado a vos”, señaló.
Insistió en que la raíz de la crisis financiera desatada en Paraguay a mediados de los años 90 -y que se extendió hasta inicios de los 2000- fue por los préstamos derivados a empresas vinculadas.
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La venta de cartera
Ferreira hizo hincapié en que la Ley 2334 de Estabilidad del Sistema Financiero del Paraguay en su articulo 6 otorga un plazo máximo de 10 días corridos para subsanar el exceso a partir de que este se produce, no necesariamente desde que la Superintendencia de Bancos emite la notificación formal.
“El tiempo del exceso no puede superar 10 días. No es que desde la comunicación no puede superar 10 días. No puede superar 10 días desde el momento que se generó el exceso. Arrancan a partir de la constitución de la falta. Yo hoy con esta respuesta no sé cuánto fue el exceso ni tampoco sé cuántos días duró”, recalcó el economista.
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De ahi, Ferreira pasó al siguiente punto clave que es la manera de subsanar. “¿Cómo se subsana? Básicamente se hace una venta de cartera con una empresa que se llama Vinanzas S.A. y esa venta de cartera tiene que hacerse al contado”, indicó.
En ese sentido, cuestionó que los fondos con los que Vinanzas compró dicha cartera provenían de préstamos previos concedidos por el propio banco a otras empresas vinculadas. “Parecería ser que lo que se hizo fue una triangulación. Se le hace parecer un préstamo a una empresa vinculada y parece que esta empresa vinculada es la que le da la plata a Vinanzas y Vinanzas paga”, retrató. Agregó que simular operaciones crediticias para transferir fondos a empresas vinculadas o vaciar una entidad constituye un delito, recordó.
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Solvencia del banco
En otro punto, Manuel Ferreira destacó que el análisis no muestra – a priori- un fallo de solvencia en la entidad bancaria. Lo que sí se observa es un deterioro paulatino en los niveles de cobertura entre 2024 y 2026.
“Yo tengo entendido que el banco nunca tuvo problemas de solvencia. Lo que sí me parece un problema son estas triangulaciones. En términos de solvencia no veo un problema pero sí me parece que existe un deterioro de la cobertura”, remarcó.
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Rol de la Superintendencia de Bancos
Finalmente, Manuel Ferreira relató que al tratarse de un banco sistémico, la Superintendencia de Bancos mantiene auditores de forma permanente en Ueno Bank por lo que los excesos en montos de gran magnitud deberían ser detectados de manera inmediata a través de los registros electrónicos.
“Hay un grupo de la Superintendencia de Bancos que hace oficina en Ueno todos los días. Detectar un exceso es una cuestión básica”, concluyó.