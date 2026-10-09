Esto dijo Santiago Peña sobre el informe del BCP

El presidente de la República, Santiago Peña, afirmó que desconocía la existencia del memorando elaborado por el exgerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos Fernando Rivarola en el que se reconstruye un esquema de operaciones entre Ueno bank, empresas vinculadas y la firma Vinanzas S.A.

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El documento, fechado el 10 de julio de 2026 y dirigido a las autoridades de la Superintendencia, analiza una serie de transacciones que habrían financiado indirectamente la compra de una cartera de créditos de la propia entidad bancaria. Rivarola elaboró dicho memorando días después de haber dejado su cargo técnico para asumir como miembro del Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

El informe nunca llegó por canales oficiales, aseguró

Al ser consultado sobre el escrito, Peña explicó que el documento interno nunca ingresó por los canales oficiales mientras el funcionario estaba en funciones. “Ese informe nunca fue remitido mientras este funcionario estaba en sus funciones. Llamativamente, una vez que dejó su cargo, envió un correo electrónico cuando ya estaba fuera de sus funciones. Eso ya es un trabajo que el Banco Central va a tener que llevar adelante para ver qué pasó internamente”, sostuvo el mandatario.

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Asimismo, el jefe de Estado cuestionó la filtración de la documentación, señalando que “un documento interno y secreto que nunca llegó de manera oficial apareció un día en la tapa de un medio de comunicación”, lo que a su criterio genera una preocupación desmedida que “hace mucho más daño que el objetivo que pueda tener genuinamente un grupo económico”, insistió.

Estabilidad del sistema

Respecto al sumario iniciado por el Banco Central del Paraguay (BCP), Peña le restó importancia a la apertura de un proceso contra la entidad bancaria y aclaró que no implica una condena anticipada ni un riesgo para el sistema financiero.

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“El abrir un sumario no significa que la institución esté intervenida o que se vaya a cerrar. Hay una lista de instituciones a las que se les abrieron sumarios y a las que se les sancionó. Este es un tema eminentemente técnico que, mal comunicado y mal informado, lo único que hace es atemorizar a la gente”, enfatizó el presidente, recordando su propia experiencia previa como miembro del Directorio del BCP.

Cuidar las inversiones

Finalmente, Peña advirtió sobre las repercusiones económicas que pueden generar lo que tildó como “disputas mediáticas y políticas” en torno al sector bancario, especialmente en un contexto en el que Paraguay viene mostrando indicadores positivos y atrayendo la atención de inversores internacionales.

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“Todo esto que parecería ser simplemente una pelea política luego tiene consecuencias económicas y financieras. Hay empresas que tienen que tomar decisiones de inversión o contratación y ante un escenario de inestabilidad prefieren quedarse quietas. Eso es dañino y perjudicial para el país”, concluyó.