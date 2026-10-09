BCP confirma presumario en caso Ueno y habla de solidez del sistema financiero

El presidente interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Miguel Ángel Mora, compareció ante la Cámara de Senadores para brindar explicaciones sobre la situación de Ueno Bank y responder a las consultas legislativas vinculadas al sistema financiero.

Durante su exposición, el titular interino de la banca matriz añadió que los plazos del proceso de investigación y enfatizó que las actuaciones se iniciaron de manera anticipada a las filtraciones y pedidos de informe del Congreso.

Al ser consultado sobre el inicio de las indagaciones, Mora detalló que existió una fase previa de análisis: “Realmente hay un presumario, ¿verdad? Que estuvo a cargo de la Superintendencia de Bancos, que ya se había dado inicio, aproximadamente el 5, el 6 del mes de junio”.

Asimismo, agregó que estos hallazgos preliminares fueron derivados al directorio en la primera quincena de septiembre para formalizar la apertura del sumario definitivo.

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Ante las dudas planteadas por los legisladores sobre una posible relación entre los pedidos de informe y la reacción de la institución reguladora, las autoridades del BCP recalcaron que los controles y supervisiones forman parte de un monitoreo constante a las entidades sistémicas del país.

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“Nada es producto de las publicaciones. Al contrario, las publicaciones son producto de la actuación del Banco Central”, manifestó.

En cuanto a la estabilidad general de la plaza bancaria, Mora llamó a la prudencia y aseguró que los ahorristas e inversores cuentan con las garantías necesarias.

“Queremos dar tranquilidad a la población en el sentido de que el sistema financiero se mantiene sólido, digamos que seguiremos igualmente monitoreando justamente el sistema de tal manera a precautelar cualquier tipo de situación que se pueda dar”, sostuvo.

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Finalmente, desde el directorio señalaron que el proceso sumarial en curso tomará un plazo estimado de unos cuatro meses, periodo en el cual la entidad sumariada podrá presentar sus respectivos descargos legales ante la unidad jurídica del BCP.