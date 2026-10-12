Lluvias cinco veces mayores a lo previsto: Yacyretá abre su vertedero y espera más caudal del Paraná

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) abrió las compuertas de su vertedero principal ante el aumento del caudal del río Paraná, que ya llega a unos 28.000 m³/s por las descargas de Itaipú y las lluvias en la cuenca del Yguazú.

La Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) accionó las compuertas para atenuar los efectos del incremento de las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba y de las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca, informó la EBY este lunes 12 de octubre.

El Ing. Ronnie Ayala, jefe del Departamento Técnico en la Margen Derecha, explicó que la tendencia creciente de los caudales afluentes se mantiene, tal como lo habían advertido los organismos especializados en sus pronósticos hidrológicos. Atribuyó el escenario a las lluvias que provoca el fenómeno de El Niño.

Según señaló, Yacyretá viene realizando maniobras para reducir el impacto del mayor volumen de agua. Indicó que, con las fuertes precipitaciones de ayer y hoy, el caudal afluente ronda los 28.000 m³/s a la altura de la central y que todo indica que seguirá subiendo en los próximos días.

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De dónde vienen los 28.000 m³/s

El Ing. Ayala precisó que en la cuenca del río Iguazú, que aporta de forma directa al embalse de Yacyretá, las lluvias superaron cinco veces lo pronosticado. Con eso, el caudal de ese río pasó de 1.500 m³/s a 9.000 m³/s, es decir, se multiplicó por seis.

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A esos 9.000 m³/s se suman unos 19.000 m³/s que descarga Itaipú, lo que explica los cerca de 28.000 m³/s que hoy llegan a Yacyretá.

El jefe técnico añadió que las inundaciones no pueden atribuirse a la apertura de las compuertas. Al contrario, sostuvo, las maniobras buscan atenuar el impacto de este fenómeno. “Esto es un fenómeno natural que recibimos y se traslada aguas abajo de la presa. Suponiendo que no existía la usina, el fenómeno iba a causar el mismo efecto y tal vez de mayor impacto”, indicó.

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El comunicado de la EBY no detalla cuántos metros cúbicos por segundo evacúa actualmente el vertedero ni qué zonas aguas abajo se ven afectadas.

Ayala agregó que el Departamento Técnico, a través del área de Hidrología, seguirá monitoreando de forma permanente la situación del río Paraná, a fin de mantener informadas a la sociedad civil y a las autoridades para que puedan tomar las acciones necesarias.

Datos de la CHY

El vertedero principal de la CHY tiene 18 compuertas y puede verter hasta 55.000 m³/s con el embalse a cota 84,5 m, según consta en su página web. El caudal máximo que pueden turbinar las 20 unidades es de 16.600 m³/s.

Yacyretá abrió el vertedero principal después de cinco años, el lunes 30 de octubre de 2023. Las autoridades alertaron que el caudal podría llegar a 40.000 m³/s.

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Itaipú ya venía vertiendo

Aguas arriba de Yacyretá, Itaipú ya venía operando su vertedero este año. La binacional abrió por primera vez en 2026 las compuertas el 28 de junio, con un caudal aproximado de 1.450 m³/s por la canaleta izquierda, a raíz de las intensas lluvias en las centrales ubicadas aguas arriba del Paraná.

La sostenida crecida del río Paraná generó una situación de alerta en la zona este del país, afectando principalmente a los pobladores de zonas bajas como el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Las aguas experimentaron un incremento de entre 6.000 y 7.000 metros cúbicos a lo largo de la última semana, asentándose fuertemente durante el fin de semana.

El Ing. Silver Guerrero, superintendente de Operaciones de Itaipú Binacional, explicó que la represa opera actualmente con un caudal de entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo. Debido a que el volumen de afluencia superó la capacidad normal de generación y embalse, la institución se vio obligada a mantener desde el 1 de octubre, abiertas las compuertas del vertedero por protocolos de seguridad de la presa.