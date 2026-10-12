Crecida del río Paraná superó la capacidad de regulación de Itaipú: “Ya nos está sobrepasando”

La sostenida crecida del río Paraná generó una situación de alerta en la zona este del país, afectando principalmente a los pobladores de zonas bajas como el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Las aguas experimentaron un incremento de entre 6.000 y 7.000 metros cúbicos a lo largo de la última semana, asentándose fuertemente durante el fin de semana.

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El ingeniero Silver Guerrero, superintendente de Operaciones de Itaipú Binacional, explicó que la represa opera actualmente con un caudal de entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo.

Debido a que el volumen de afluencia superó la capacidad normal de generación y embalse, la institución se vio obligada a mantener abiertas las compuertas del vertedero por protocolos de seguridad de la presa.

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“Ya alcanzamos nuestros niveles máximos de seguridad en la represa, por eso debemos mantener abierto nuestro vertedero. Ya nos está sobrepasando y ahora jugamos por una cuestión de seguridad de la represa”, detalló el ingeniero Guerrero.

Las crecidas en el río Iguazú

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos manejados por la Binacional, las lluvias persistirían hasta el jueves, tras lo cual se espera un descenso gradual en el nivel de afluencia y una contribución menor por parte del río Iguazú.

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Desde el punto de vista técnico, las proyecciones indican que el nivel del río bajo el Puente de la Amistad se mantendrá estable entre los 114 y 115 metros durante unos cuatro o cinco días, sin superar dicha línea. Esto representa un total aproximado de 100 viviendas afectadas por el desborde, según los cálculos de los especialistas de la binacional.

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🌊 La represa de Yacyretá mantiene abiertos sus vertederos ante el aumento del caudal que llega desde la cuenca del río Paraná, en el contexto del fenómeno de El Niño.



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Operativo de evacuación coordinado

Ante esta crecida, instituciones locales y organismos de respuesta iniciaron de forma anticipada las labores de auxilio en el barrio San Rafael. Las tareas cuentan con la sinergia entre la Itaipú Binacional, la Municipalidad de Ciudad del Este, bomberos voluntarios y efectivos militares, quienes asisten a los vecinos para resguardar pertenencias y trasladar a las familias a zonas seguras.

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Hasta el momento, el operativo reporta 66 familias ya evacuadas, lo que se traduce en aproximadamente 200 personas, a las que se sumarán otras 36 familias (cerca de 100 personas más) que continúan siendo asistidas en las áreas de riesgo, según explicó el ingeniero Guerrero.