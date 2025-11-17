Jubilados de IPS: ¿Cuánto desembolsó la previsional para pagar haberes y aguinaldo?

Desde el ente previsional, aclararon que el pago de haberes y aguinaldo se acreditó a quienes cumplieron con el trámite de la fe de vida, mientras que aquellos que no hayan cumplido este requisito, tienen tiempo hasta el jueves 20 de noviembre, si pretenden cobrar a fin de mes.

Según la Gerencia de Prestaciones Económicas, el número de beneficiarios que recibirán este pago asciende a 87.364 jubilados y pensionados en todo el país.

Asimismo, los beneficiarios recibirán el desembolso regular correspondiente a sus haberes mensuales, que este mes totaliza G. 431.134 millones, mientras que el monto del beneficio adicional asciende a G. 411.043 millones. En total el monto desembolsado es de G. 842.177 millones (unos US$ 119.147.326 al cambio actual), de acuerdo con los datos de la previsional.

Cabe señalar que hasta el 6 de noviembre pasado, el IPS había puesto como fecha límite para que los aportantes y beneficiarios puedan actualizar sus datos ante el previsional, requisito indispensable que se realiza cada tres meses.

Sin embargo, para aquellos que no han podido aún actualizar sus datos, el IPS extendió el plazo hasta el día jueves 20 del presente para poder realizar dicho trámite de fe de vida.

Se puede realizar sin salir de la casa, a través de la aplicación Mi IPS, las aplicaciones de los bancos GNB y UENO Bank o de manera presencial en las oficinas de Atención de la Dirección de Jubilaciones de la Previsional en las periféricas.