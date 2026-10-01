IPS garantiza pago de “aguinaldo” a jubilados

Hoy, al comienzo de la sesión 72 del Consejo del IPS, el presidente, Derlis León, aseguró que el pago del beneficio adicional a los jubilados está previsto, ya que –según el funcionario– se cuenta con los fondos necesarios.

“El beneficio adicional anual correspondiente a nuestros jubilados está garantizado. Hay una previsión desde la Gerencia Financiera al respecto y estos fondos están provisionados de la renta de nuestras inversiones ya desde el mes de marzo, como cada año”, confirmó el doctor.

Hasta hace unos días, la previsional aún no aprobaba el depósito del beneficio para este año, pero tras el conocimiento público de esta situación, León dio a conocer esta información.

Un grupo de jubilados también expresó previamente su preocupación en torno al desembolso del Beneficio Adicional Anual (BAA). Pese a que las autoridades de la institución habrían expresado verbalmente que la liquidación del pago estaba asegurada, la falta de un documento oficial hasta ahora mantiene en vilo al sector.

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Jubilados piden reajuste

La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay presentó una nota ante las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) para solicitar formalmente un reajuste del 5,5% en los haberes jubilatorios con miras al 2027.

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Respecto al ajuste del haber jubilatorio, el titular de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY), Gustavo Canatta, señaló que el incremento proyectado a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta insuficiente frente a la inflación real percibida por los beneficiarios.

“Estamos presentando un análisis económico para que ellos puedan sacar la resolución y hacer un ajuste mejor que el IPC, porque la tendencia para este año no llega ni al 1,8%, cosa que creemos que no es justo y la inflación fue mucho mayor”, afirmó.

El representante de los jubilados también sostuvo que existe margen financiero y jurisprudencia para que el Consejo de Administración del IPS otorgue el porcentaje solicitado, tomando en cuenta la salud de las arcas del fondo de jubilaciones.

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