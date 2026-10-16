¿Buscás empleo? Estas son las vacancias que MOPC ofrece en varios puntos del país

Del 20 al 26 de octubre de 2026, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibirá postulaciones para dos concursos públicos destinados a cubrir puestos vacantes en distintas áreas y localidades del país, uno de ellos dirigido exclusivamente a integrantes de comunidades indígenas.

Las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas de 07:00 a 15:00, dentro del plazo establecido para cada proceso de selección, que contempla cargos administrativos, profesionales y operativos.

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Oportunidades para comunidades indígenas

La primera convocatoria corresponde al Concurso Público de Ingreso (CPI) a la carrera del servicio civil, reservado a postulantes de pueblos originarios, con vacancias para Operador de Maquinaria – Auxiliar y Auxiliar Administrativo Junior.

Los puestos operativos se distribuyen entre Villa Hayes, La Paz (Itapúa), Concepción y Minga Guazú (Alto Paraná), mientras que para el área administrativa se mencionan las localidades de Itauguá (Central) y Minga Guazú.

Cargos profesionales y operativos

La segunda convocatoria está dirigida a cubrir puestos de empleados públicos e incluye cuatro vacancias en el Viceministerio de Transporte (VMT), una para cada cargo de Abogado Junior, Profesional Senior en Innovación y Desarrollo en Transporte, Profesional Junior Financiero y Profesional Junior Administrativo.

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A estas oportunidades se suman diez plazas para Operador de Maquinaria – Auxiliar, distribuidas en partes iguales entre Concepción y San Pedro, con cinco puestos disponibles en cada departamento.

Consultas y postulaciones

Para obtener más información sobre los requisitos y procedimientos de selección, las personas interesadas pueden comunicarse al 021 414 9234 o escribir al correo electrónico dt-psicolaboral@mopc.gov.py.