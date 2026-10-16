Economía
16 de octubre de 2026 - 08:00

¿Buscás empleo? Estas son las vacancias que MOPC ofrece en varios puntos del país

Excavadora amarilla CAT E303 en operación, con camión blanco cerca, en área de construcción rural rodeada de árboles.
El MOPC habilitará concursos públicos para cubrir vacancias.

El MOPC recibirá postulaciones para cubrir vacancias en distintas localidades del país. Conocé los cargos disponibles, los requisitos y cómo participar de los concursos públicos, uno de ellos exclusivo para integrantes de comunidades indígenas.

Por Víctor Ferreira
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Del 20 al 26 de octubre de 2026, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibirá postulaciones para dos concursos públicos destinados a cubrir puestos vacantes en distintas áreas y localidades del país, uno de ellos dirigido exclusivamente a integrantes de comunidades indígenas.

Las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas de 07:00 a 15:00, dentro del plazo establecido para cada proceso de selección, que contempla cargos administrativos, profesionales y operativos.

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Oportunidades para comunidades indígenas

La primera convocatoria corresponde al Concurso Público de Ingreso (CPI) a la carrera del servicio civil, reservado a postulantes de pueblos originarios, con vacancias para Operador de Maquinaria – Auxiliar y Auxiliar Administrativo Junior.

Los puestos operativos se distribuyen entre Villa Hayes, La Paz (Itapúa), Concepción y Minga Guazú (Alto Paraná), mientras que para el área administrativa se mencionan las localidades de Itauguá (Central) y Minga Guazú.

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Cargos profesionales y operativos

La segunda convocatoria está dirigida a cubrir puestos de empleados públicos e incluye cuatro vacancias en el Viceministerio de Transporte (VMT), una para cada cargo de Abogado Junior, Profesional Senior en Innovación y Desarrollo en Transporte, Profesional Junior Financiero y Profesional Junior Administrativo.

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A estas oportunidades se suman diez plazas para Operador de Maquinaria – Auxiliar, distribuidas en partes iguales entre Concepción y San Pedro, con cinco puestos disponibles en cada departamento.

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Consultas y postulaciones

Para obtener más información sobre los requisitos y procedimientos de selección, las personas interesadas pueden comunicarse al 021 414 9234 o escribir al correo electrónico dt-psicolaboral@mopc.gov.py.

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