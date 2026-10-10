Así está la ejecución presupuestaria del MOPC a tres meses de terminar el año

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, ejecutó recién el 63% de su presupuesto al cierre de septiembre de 2026, según el informe de ejecución presupuestaria elaborado por la Dirección de Planificación Estadística (DPE), con datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

La institución desembolsó G. 4,62 billones (US$ 840 millones al cambio actual) de un Plan Financiero de G. 7,32 billones (US$ 1.330 al cambio actual).

Con estos resultados, la cartera dispone de G. 2,69 billones para el último trimestre del año, periodo en el que deberá avanzar con la ejecución de los recursos asignados a obras públicas y otros gastos institucionales.

Si se consideran también los compromisos operativos pendientes de obligación administrativa, el monto “ejecutado” asciende a G. 4,76 billones, equivalente al 65% del presupuesto vigente.

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Inversiones en obras públicas alcanzan el 65%

En el Nivel 500, correspondiente a inversiones, el MOPC ejecutó G. 3,18 billones (US$ 578 millones) de un Plan Financiero de G. 4,91 billones (US$ 892 millones), lo que representa un avance del 65% al cierre de septiembre.

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Al incluir la “ejecución operativa” este componente, el monto llega a G. 3,24 billones, equivalente al 66% de los recursos previstos. En términos presupuestarios, quedan G. 1,72 billones sin ejecutar dentro de este nivel.

Durante septiembre, las inversiones sumaron G. 285.928 millones (US$ 51,9 millones), por encima de los G. 188.651 millones registrados en el mismo mes de 2025. Sin embargo, el desembolso mensual se mantuvo por debajo del nivel alcanzado en julio de este año, cuando la ejecución llegó a G. 606.740 millones.

En la comparación interanual, el avance acumulado de las inversiones mejoró respecto al 59% registrado en septiembre de 2025. No obstante, el nivel alcanzado hasta ahora todavía deja una parte importante de los recursos pendientes para los últimos tres meses del ejercicio fiscal.

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Crédito público concentra la mayor parte de los recursos

El desglose por fuente de financiamiento muestra diferencias en el ritmo de ejecución presupuestaria.

Los recursos del Tesoro (Fuente 10) registraron un avance del 82%, con G. 524.210 millones ejecutados de un total de G. 635.650 millones previstos.

Por su parte, el crédito público (Fuente 20), que constituye la principal fuente de financiamiento del presupuesto de la cartera, alcanzó una ejecución del 66%. De los G. 5,87 billones programados, se utilizaron G. 3,85 billones.

En tanto, los recursos institucionales y las donaciones (Fuente 30) presentaron el menor avance, con una ejecución del 30%. En este componente se desembolsaron G. 246.287 millones de los G. 813.122 millones previstos.

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Ejecución general, por debajo de años anteriores

El avance presupuestario general del 63% registrado a septiembre se encuentra por debajo del 66% alcanzado en el mismo periodo de 2025. La diferencia también es mayor al comparar con años de ejecución más acelerada, como 2023, cuando el indicador llegó al 85%; 2020, con el 84%, y 2021, con el 77%.

En el componente de inversiones, en cambio, el resultado muestra una mejora interanual de seis puntos porcentuales, al pasar del 59% en septiembre de 2025 al 65% en el mismo mes de este año.

Con el cierre del tercer trimestre, el desafío para el MOPC será sostener el ritmo de ejecución durante el último tramo del año y convertir los recursos presupuestados en avances efectivos en obras y mantenimiento de la infraestructura pública.