Ejecución presupuestaria llegó al 62% y suma US$ 9.294 millones a septiembre

La ejecución presupuestaria de la Administración Central alcanzó G. 53 billones (US$ 9.294 millones al cambio actual) durante los primeros nueve meses del año, equivalente al 62% del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2026, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado del Viceministerio de Administración Financiera del MEF, el pago de salarios absorbió G. 18 billones (US$ 3.156 millones) y representó el 35% de la ejecución acumulada. Por su parte, las Transferencias sumaron G. 15 billones (US$ 2.630 millones), con una participación del 29% del total ejecutado.

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¿Cuánto se destinó a salarios y transferencias?

Los recursos destinados a Servicios Personales (salarios) cubrieron principalmente las remuneraciones de docentes, personal de blanco y fuerzas de seguridad.

En el caso de las Transferencias, los fondos permitieron financiar programas sociales, además del pago de jubilaciones y pensiones.

Poder Ejecutivo concentra el 94% del gasto ejecutado

Del total ejecutado hasta septiembre, el Poder Ejecutivo concentró el 94%, equivalente a G. 49 billones (US$ 8.592 millones), según el reporte del MEF.

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Dentro de este monto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registró la mayor participación, con el 35%. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) alcanzó el 17%, mientras que el Ministerio de Salud Pública representó el 14%.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concentró el 9% y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el 8%. Al Ministerio del Interior correspondió el 7%, mientras que otros organismos y entidades del Poder Ejecutivo reunieron el 10% restante.

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¿Cuánto recibieron Adultos Mayores y Tekoporã Mbarete?

La Pensión Universal para Adultos Mayores recibió desembolsos por G. 2,4 billones (US$ 421 millones) al cierre de septiembre. Por su parte, el programa Tekoporã Mbarete contó con G. 415.000 millones.

Ambos programas fueron financiados íntegramente con recursos del Tesoro Público, de acuerdo con el informe.

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Tesoro Público financió G. 35 billones del gasto

El 67% de la ejecución presupuestaria tuvo como fuente de financiamiento los recursos del Tesoro Público, equivalente a G. 35 billones (US$ 6.137 millones).

El crédito público financió el 17% del gasto ejecutado, mientras que los recursos institucionales cubrieron el 16%.

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