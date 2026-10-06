MOPC licita consultoría para evaluar circulación de bitrenes en esta ruta de Paraguay

Mientras el deterioro y la falta de mantenimiento siguen siendo una preocupación para la infraestructura vial del país, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) analiza la posibilidad de habilitar la circulación de vehículos de carga de gran porte, conocidos como bitrenes o Vehículos de Alto Desempeño (VAD), por la Ruta PY09 Transchaco.

Para determinar si la infraestructura existente puede soportar estas unidades, la cartera de Estado licitó una consultoría por G. 1.135.350.000, que deberá estudiar la factibilidad técnica, económica e institucional de permitir camiones con pesos y dimensiones superiores a los límites legales actualmente vigentes.

El llamado corresponde al MOPC N° 74/2026 (ID N° 488766) y se desarrolla dentro del Programa de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y Accesos. El corredor analizado comprende desde el Km 50, en Cerrito, hasta el Km 525, en Mariscal Estigarribia, además de los accesos a las colonias agroindustriales de Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Línea 1, de acuerdo con los documentos de la convocatoria revisados por ABC.

Justamente, este tramo de la vía fue reconstruida recientemente a través de ocho lotes adjudicados por G. 3,5 billones, equivalentes a unos US$ 532 millones al tipo de cambio actual. Sin embargo, las obras ya registraron un encarecimiento de más de US$ 50 millones, de acuerdo con los datos oficiales.

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¿Está preparada la Transchaco para vehículos de hasta 74 toneladas?

El estudio adquiere relevancia debido a que las unidades que serán analizadas pueden representar una exigencia considerablemente mayor para la infraestructura vial. Los términos de referencia contemplan configuraciones de 7, 8 y 9 ejes, con pesos brutos totales de 57, 64, 71 y hasta 74 toneladas, y longitudes de entre 22,40 y 30,30 metros.

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Por ello, la consultoría deberá determinar qué efecto tendría la circulación de estos vehículos sobre la infraestructura existente. En otras palabras, antes de habilitar la circulación de los llamados megacamiones, el MOPC quiere establecer si los caminos, puentes y demás estructuras del corredor están preparados para soportar el incremento de las cargas.

La evaluación incluirá mediciones de deflexión de los pavimentos, ahuellamiento y acumulación de fatiga, además del análisis de la capacidad estructural de puentes y alcantarillas frente al paso de vehículos pesados.

El estudio también contempla simulaciones para determinar el comportamiento de los vehículos en diferentes situaciones, como giros a baja velocidad, curvas, rotondas e intersecciones. Se analizarán además la estabilidad frente al vuelco, el sobreancho requerido y las distancias de frenado.

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Pruebas con camiones y evaluación de puentes

De acuerdo con los documentos revisados, los términos de referencia contemplan pruebas de campo con camiones en tramos reales de la ruta, además de ensayos de carga estática sobre puentes representativos del corredor.

El objetivo es obtener información sobre el comportamiento de la infraestructura frente a las cargas que generarían las distintas configuraciones de bitrenes y tritrenes.

La consultoría también deberá elaborar, como parte de sus resultados, un proyecto de resolución del MOPC y una hoja de ruta para una eventual implementación progresiva.

Estos documentos deberán establecer, entre otros aspectos, las condiciones para la homologación técnica de los vehículos, los protocolos de certificación de conductores y los sistemas telemáticos para el control de peso mediante básculas.

Es decir, el estudio no implica por sí mismo que los bitrenes ya estén habilitados para circular por la Transchaco. Su objetivo es determinar si pueden hacerlo, bajo qué condiciones y qué exigencias debería cumplir la infraestructura y el sistema de control.

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Una consultoría de G. 1.135 millones

El presupuesto oficial destinado a la consultoría asciende a G. 1.135.350.000, bajo la modalidad de contrato de suma alzada, incluyendo los impuestos y tributos correspondientes.

Los recursos provienen de los Contratos de Préstamo BID N° 4402/OC-PR y CAF CFA 10515-PR, aprobados mediante la Ley N° 6151, que financia “Proyecto de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 (Ruta Transchaco) y Accesos"

El proceso se rige por las políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), específicamente las normas GN-2350-9, y utiliza el método de Selección Basada en la Calificación de los Consultores (SCC).

Por tratarse de un proceso financiado bajo estos convenios, el llamado se encuentra excluido de las disposiciones de la Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas, conforme al artículo 14, inciso e), según establece el propio pliego.

Una empresa especializada ya fue seleccionada para presentar propuesta

La convocatoria surge de la lista corta conformada a partir del Llamado MOPC N° 146/2024 (ID N° 827).

La invitación para presentar la propuesta técnica y económica fue dirigida al Consorcio Bitrenes PY, integrado por Consulbaires Ingenieros Consultores S.A., Del Carril - Fazio Ingenieros Civiles e ICASA (Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.).

La consultoría tendrá un plazo de siete meses y contará con un equipo clave de cinco ingenieros especializados en áreas como regulación del transporte pesado, diseño geométrico y seguridad vial, pavimentos, estructuras de puentes y mecánica de vehículos de alto desempeño.

El pago se realizará contra la aprobación de cinco productos. El primer desembolso será del 10%, seguido de tres pagos del 25% cada uno y un último desembolso del 15%, sujeto a la aprobación del documento final y a la no objeción del BID.

El desafío de sumar más carga a una red vial deteriorada

La discusión sobre los bitrenes no se limita a cuánto peso pueden transportar. También obliga a mirar cuánto puede soportar la infraestructura vial existente.

La posibilidad de incorporar vehículos de hasta 74 toneladas plantea el desafío de determinar si el beneficio de transportar mayores volúmenes de carga puede compatibilizarse con la capacidad estructural de las rutas y puentes.

En Paraguay, una parte importante de la red vial todavía presenta problemas de pavimentación, mantenimiento y conservación, el resultado del estudio será clave para determinar si la Transchaco puede recibir este tipo de vehículos sin acelerar el deterioro de la infraestructura.