Paraguay entre los tres países con menor aumento de precios de América Latina

La posición del país resulta especialmente favorable frente a las principales economías de Sudamérica. Brasil registró una inflación interanual de 4,58%, Uruguay 4,68%, Perú 4,55%, Chile 4,1%, Bolivia 5,7%, Colombia 6,29% y Argentina 33,4%. Paraguay quedó por encima de Ecuador con 1,12%, correspondiente al último dato disponible de agosto, y Costa Rica con 0,34%.

La diferencia frente a sus principales socios y vecinos permite dimensionar mejor la aparente estabilidad de precios paraguaya. La inflación de Brasil fue 2,88 puntos porcentuales superior a la de Paraguay, mientras que la de Uruguay se ubicó 2,98 puntos por encima. Frente a Argentina, la distancia fue aún más significativa: el 33,4% argentino representó una inflación casi veinte veces mayor que la paraguaya.

El resultado local se da en un escenario regional que comienza a mostrar nuevas tensiones. Bloomberg Línea advierte que el aumento de los precios de la energía y de los alimentos está acelerando los índices de inflación a nivel mundial y que América Latina ya empieza a sentir esos efectos. Aunque la región dejó atrás, con las excepciones de Argentina y Venezuela, los riesgos de hiperinflación característicos de décadas anteriores vuelven a observarse movimientos alcistas que inciden directamente sobre el costo de vida.

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Brasil es uno de los casos donde las presiones podrían intensificarse. La inflación interanual alcanzó 4,58% en septiembre, mientras que las encuestas de mercado relevadas por el banco central brasileño proyectan que el indicador podría cerrar 2026 en 5,22%. México también registró una aceleración: la inflación pasó de 3,26% en agosto a 3,45% en septiembre, aunque todavía permanece dentro del rango de tolerancia de su banco central.

Argentina continúa entre los países de mayor inflación. El registro interanual llegó a 33,4% en septiembre, mientras la variación mensual se aceleró de 1,7% en agosto a 1,9% en septiembre. El aumento estuvo impulsado, principalmente, por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, además de los precios estacionales. Pese a que la inflación se redujo con fuerza respecto de los niveles superiores al 200% observados en 2023, perforar el 30% sigue siendo un desafío, refiere Bloomberg.

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Colombia también mostró una aceleración con una inflación de 6,29% en septiembre frente a 6,24% en agosto. Las expectativas para diciembre de 2026 se ubicaron en 6,8%. En Chile, la inflación interanual se mantuvo en 4,1%, mientras que Perú alcanzó 4,55%, impulsado, principalmente, por el transporte y el aumento de los combustibles.

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Los extremos regionales continúan siendo Venezuela y Argentina. Venezuela registró una inflación de 466% interanual, aunque mostró una reducción respecto del 534% observado en agosto. Cuba, con el último dato disponible correspondiente a agosto, se ubicó en 25,19%.

La principal lectura es que Paraguay parte de una posición aparentemente favorable, pero no aislada de los riesgos regionales. La evolución de los combustibles, los alimentos y los factores climáticos seguirá siendo clave para determinar si el país logra sostener uno de los niveles de inflación más bajos de América Latina, de acuerdo con los datos oficiales proporcionados.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones