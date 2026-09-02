¡De no creer! Inflación cero en agosto y el BCP explica los motivos

Nuevamente el resultado inflacionario de agosto dio que hablar, ya que según el BCP, la variación fue del 0%, lo que rápidamente generó indignación en la ciudadanía que sufre a diario por la suba de precios de los principales bienes de la canasta.

De acuerdo con el reporte divulgado hoy por el Banco Central del Paraguay (BCP) este miércoles, la inflación del mes de agosto del año 2026, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 0%, inferior a la variación del 0,1% observada en el mismo mes del año anterior.

Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende a 1,8%, mientras que la inflación interanual se ubicó en apenas 1,5%, resultado inferior al meta del 3,5% prevista para el presente año.

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¿Qué explica este resultado?

El resultado de la inflación del mes de agosto de 2026, según el BCP, se explica a partir de los comportamientos mixtos observados en las variaciones de precios de los principales componentes de la canasta.

Por un lado, informaron que se registraron disminuciones en los bienes alimenticios, especialmente en carne vacuna y hortalizas, así como en los bienes durables de origen importado. Por otro lado, los aumentos se concentraron en los combustibles y servicios, que compensaron las disminuciones observadas en el mes.

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La entidad monetaria informó hoy en conferencia de prensa que el total de productos de la canasta, el 32,7% presentó subas, por debajo del promedio histórico del 44,8%, lo que, el BCP interpreta “que hubo una moderación general de los precios”.

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Principales bajas en el IPC

Según el reporte técnico, dentro de la agrupación de alimentos, las principales disminuciones observadas corresponden a la carne vacuna, carne de aves, carne de cerdo y menudencias vacunas. El grupo de alimentos en su conjunto registra una variación de 0,1% interanual, frente al 10% de agosto del 2025.

De igual manera, detalla que se observaron reducciones en hortalizas, harinas, pastas alimenticias y arroz, leche, quesos y aceites. Este comportamiento fue atenuado parcialmente por las subas registradas en panificados, pescados, huevos, frutas y café.

En cuanto a la carne vacuna, agentes del sector señalan la existencia de una mayor disponibilidad para el mercado doméstico, lo que incidió en la disminución de los precios observados durante el mes. En este contexto, se observaron disminuciones de precios en la mayoría de los cortes, entre los que destacan la costilla de primera y el vacío. También la carne de cerdo verificó disminuciones debido a una mayor oferta disponible, registrándose reducciones en todos sus cortes.

En cuanto a los bienes durables, las disminuciones observadas, según el BCP, se explican en gran medida por la apreciación del guaraní respecto al dólar estadounidense. En este segmento se registraron bajas de precios en adquisición de automóviles y camionetas, equipos telefónicos e informáticos y algunos electrodomésticos.

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Aumentos registrados en el mes

En lo que respecta a las subas del mes, destacan los aumentos en los precios de los combustibles, con incrementos en gasoil común y aditivado, así como en nafta común y súper. Según agentes del sector, este comportamiento se explica por el alza en la cotización del petróleo y derivados, así como mayores costos de reposición en el mercado internacional.

Finalmente, entre los servicios de la canasta se registraron incrementos en las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, comidas preparadas para llevar, alojamiento en hoteles, atención médica, transporte interurbano de pasajeros por carretera, paquetes turísticos al exterior y servicios de cuidado personal.