Inflación cero en agosto, pero desde que asumió Peña, alimentos subieron 23%

El resultado de inflación cero en el mes de agosto nuevamente encendió las críticas de la ciudadanía en relación a la medición realizada por el Banco Central del Paraguay (BCP) y si es que la misma se ajusta a la realidad de los consumidores. La entidad monetaria explicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó variaciones mixtas (rubros que subieron y otros que bajaron de precio); sin embargo, la explicación no convenció mucho y llovieron críticas a la banca matriz.

Si bien el IPC es un indicador general que engloba más de 400 productos, este no se refiere precisamente a lo que consume el promedio de los hogares paraguayos, ya que incluye todo tipo de bienes y servicios, incluso aquellos no tan usuales o habituales. De ahí el resultado de agosto que equilibra por un lado aquellos productos que suben de precios y aquellos que presentan reducción.

Con el resultado de inflación cero, la variación interanual quedó en solo 1,5%, mientras que la inflación en alimentos fue de apenas 0,1%. Esto no quiere decir que los alimentos hayan bajado de precio, sino que la variación fue menor comparada a la de años anterior.

De acuerdo con datos oficiales del BCP, la inflación acumulada desde agosto de 2023 agosto del 2026, se observa una variación en el índice de precios de alimentos del 23% en tres años, y del 56% si comparamos desde agosto del 2020 (en seis años). Este porcentaje surge del IPC por rubros que elabora el BCP, en este caso de alimentos donde el índice en agosto del 2026 fue de 157 puntos, frente a agosto del 2023 (133,8) y agosto 2020 (100 puntos).

Estas variaciones que sufrió la canasta de alimentos en los últimos años explica el golpe que sienten los consumidores respecto a adquisición de estos bienes esenciales. Más aún, porque el ingreso promedio del trabajador no acompaña esta dinámica, por lo que se visto últimamente un aumento en el endeudamiento de los hogares, y del tarjeteo.

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El financiamiento con tarjetas se disparó hasta un 50% interanual para las líneas inferiores a G. 3 millones, que por lo general son para compras en supermercados.

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No es problema de precio, sino de ingreso

Para el economista Víctor Raúl Benítez, la realidad del consumidor paraguayo y la inflación no es un “tema de precios, sino de ingresos”. Según explicó, los precios de los productos de consumo básico como los alimentos han incrementado mucho más que el promedio de los salarios de los trabajadores en los últimos años y esta situación por ende, ha derivado en un incremento del endeudamiento para comer. Sin embargo, también reconoció que hay una realidad que trunca la posibilidad de una mayor retribución o ingresos de los trabajadores y que tiene que ver con la baja productividad, comparado con otros países de la región.

Detalló también que la inflación cero de agosto no implica que aquellos productos que en ese mes bajaron de precio, estén más baratos. Sino que se trata más bien de una desaceleración en la variación del precio de esos productos que ya acumulan aumentos importantes como en el caso de la carne, puntualizó.

Citó por ejemplo, que cuando asumió Peña, la costilla costaba en promedio G. 40.000 el kilogramo en los supermercados, pero ahora, este corte ronda incluso los G. 70.000 el kilo en algunos locales comerciales.

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La carne subió 37% en tres años y 72% desde el 2020

Del informe estadístico del Banco Central se destaca por tipo de bienes alimenticios, que la carne vacuna fue el rubro que más se encareció, y acumula una suba de 37% desde que asumió Peña (agosto del 2023) y al comparar con respecto al periodo de pandemia (agosto 2020) la variación de precios llega a un 72,3%. Por productos se destacan incrementos del 70% en el puchero de 2da en tres años, 50% en el puchero de 1ra, 55% en la carnaza de 2da., 55% en vacío, 50% en costilla, por mencionar algunos cortes.

Si comparamos con el periodo de agosto del 2020 a agosto del 2026, el precio del puchero de 2da registra un aumento de 117%, puchero de 1ra del 85%, carnaza de 2da 85%, carnaza blanca 88%, vacío 88%, costilla de 1ra 72%, entre otros.

En cuanto a los vegetales frescos acumula una variación del 28% en tres años y frutas frescas del 23,5% de variación acumulada desde agosto del 2023, de acuerdo con los registros oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP).

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Inflación cero en agosto

Según BCP, la inflación cero del mes de agosto de 2026 se explica a partir de los comportamientos mixtos observados de los precios de la canasta. Por un lado, por disminuciones en los bienes alimenticios, así como en los bienes durables de origen importado. Pero, por otro lado, los aumentos en los combustibles y servicios, que compensaron las variaciones en el IPC.

El BCP informó que del total de productos de la canasta, el 32,7% presentó subas, por debajo del promedio histórico del 44,8%, lo que, el BCP interpreta “que hubo una moderación general de los precios”.

Según el reporte correspondiente a agosto, el grupo de alimentos en su conjunto registra una variación de 0,1% interanual, frente al 10% de agosto del 2025. Según el BCP, las reducciones en el grupo de alimentos en agosto último se centró en hortalizas, harinas, pastas alimenticias y arroz, leche, quesos y aceites. Este comportamiento fue atenuado parcialmente por las subas registradas en panificados, pescados, huevos, frutas y café.