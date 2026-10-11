Educación e infraestructura, áreas clave donde Paraguay aún tiene margen para crecer, según CAF

La educación y la infraestructura son dos áreas donde Paraguay todavía tiene un amplio margen de mejora y cuyos avances resultarían determinantes para atraer inversiones y generar empleos de calidad, según Jorge Srur, gerente regional Sur de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El ejecutivo consideró que el país cuenta con las condiciones para dar un nuevo salto económico, pero necesita transformar su estabilidad macroeconómica en mayores niveles de productividad.

Precisamente, CAF participará del Foro & Exposición CAVIALPA 2026, previsto para el próximo 20 de octubre, donde pondrá énfasis en la infraestructura como política de Estado para la integración regional y en nuevas herramientas de financiamiento privado de obras públicas.

Srur adelantó que uno de los mensajes será la posibilidad de desarrollar fondos de infraestructura similares a los impulsados en otros países. “Tenemos gran confianza en el país y nos complace poder apoyar a la tan pujante, comprometida e innovadora industria de la construcción paraguaya”, expresó.

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Grado de inversión y estabilidad económica

Paraguay ha convertido su sólida macroeconomía en una “verdadera marca país que la convierte en un faro de la región”, afirmó Srur, al destacar que el grado de inversión constituye un reconocimiento a la previsibilidad de las políticas económicas y a la estabilidad monetaria e institucional.

A estas condiciones se suman otras ventajas competitivas, como la ubicación estratégica en el centro de Sudamérica, el potencial para convertirse en una plataforma logística regional, la disponibilidad de energía renovable de bajo costo y una población joven y emprendedora. CAF busca promover internacionalmente estas fortalezas para atraer capitales al país.

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Sin embargo, el representante del organismo sostuvo que el próximo objetivo económico no debería limitarse a alcanzar mayores tasas de crecimiento, sino también “crecer mejor y en forma más sostenible e inclusiva”, señaló.

Inversión pública y participación privada

Asimismo, para sostener la inversión en infraestructura sin comprometer la estabilidad macroeconómica, Srur consideró fundamental preservar el grado de inversión mediante una política fiscal prudente, acompañada de una planificación eficiente de los proyectos públicos.

Agregó que el financiamiento soberano debe concentrarse en proyectos críticos para el desarrollo que no puedan realizarse exclusivamente con instrumentos privados.

En paralelo, planteó acelerar las alianzas público-privadas (APP), las concesiones y otros mecanismos de participación privada. En este campo destacó la experiencia de CAF Asset Management (CAF-AM), gestora de activos que ha desarrollado alternativas de financiamiento para infraestructura pública en Uruguay y Colombia.

“Nos hemos instalado en 2025 y esperamos que terminen de ajustarse reglamentaciones pendientes para lanzar acá nuestro primer fondo”, explicó Srur, quien mencionó que la experiencia también se extendió a Costa Rica y que se proyecta avanzar en Perú.

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Proyectos financiables y recursos en guaraníes

Por otro lado, uno de los principales obstáculos para movilizar capital privado es la falta de proyectos suficientemente preparados y estructurados para acceder a financiamiento. Según Srur, Paraguay necesita fortalecer la elaboración de una cartera de iniciativas viables, tanto públicas como privadas, especialmente bajo el esquema de APP.

El segundo desafío consiste en desarrollar opciones de financiamiento de largo plazo en moneda nacional, que permitan canalizar recursos del mercado de capitales hacia obras de infraestructura.

“Nuestra experiencia en Uruguay con ferrocarriles, escuelas, rutas, obras hídricas financiadas de esa manera es perfectamente asimilable a lo que Paraguay necesita”, sostuvo, al referirse a las posibilidades que abrirían los fondos administrados por CAF-AM.

Hidrovía y ferrocarriles, claves para la competitividad

Srur señaló que Paraguay debe avanzar más allá de la conectividad interna y fortalecer su integración con las cadenas regionales y globales de valor. Entre las prioridades mencionó el Corredor Bioceánico, los puentes binacionales, los accesos fronterizos y la infraestructura digital y aeroportuaria.

En particular, destacó la importancia de la Hidrovía Paraguay-Paraná, por su incidencia en la competitividad logística del comercio exterior. “En ella se juega gran parte del éxito de la inserción internacional del país”, afirmó, al vincular su desarrollo con las oportunidades que podrían abrirse mediante el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

También resaltó el proyecto ferroviario Montevideo-Encarnación, vía Argentina, como una alternativa para fortalecer la autonomía y previsibilidad del transporte de mercancías, reduciendo la dependencia de las conexiones tradicionales.

Energía e industrias del conocimiento

Asimismo, el crecimiento de la demanda eléctrica y el interés de inversionistas extranjeros obligan a anticipar nuevas necesidades de infraestructura, advirtió el ejecutivo. Consideró que la modernización de la ANDE, junto con la digitalización y automatización de sus redes, será fundamental para acompañar la expansión productiva.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar en la diversificación de las fuentes de energía renovable, como parte de las inversiones estratégicas que CAF busca seguir acompañando. “La energía es probablemente la principal ventaja competitiva de Paraguay, y se trata de que la infraestructura eléctrica avance al mismo ritmo que las nuevas inversiones”, sostuvo.

Entre las oportunidades futuras identificó proyectos vinculados a la economía del conocimiento, centros de datos, electromovilidad y actividades que puedan aprovechar la apertura de mercados internacionales. También destacó las iniciativas contempladas en el plan estratégico Paraguay 2X y el interés de CAF en el sector forestal, donde la entidad ya cuenta con inversiones patrimoniales que fueron ampliadas recientemente.

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CAF proyecta ampliar su financiamiento en Paraguay

Según informó Srur, CAF consolidó en 2025 una cartera de US$ 2.696 millones en Paraguay, una de las más importantes de la institución, y manifestó su disposición a acompañar al país con hasta US$ 3.000 millones adicionales en los próximos años, para proyectos públicos y privados.

Los recursos se concentran principalmente en infraestructura vial, energía, agua y saneamiento. En el sector eléctrico, el organismo destinó alrededor de US$ 965 millones a líneas de transmisión, redes de distribución y modernización de instalaciones. “CAF es desde hace varios años, el principal financiador de las inversiones que realiza la ANDE”, destacó.

La entidad también busca ampliar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, mediante la AFD y bancos comerciales, además de acompañar iniciativas en salud, educación, vivienda, turismo y desarrollo urbano, con especial interés en el proyecto Asunción 500 y en inversiones para el Chaco.

Foro Cavialpa planteará debates sobre puntos clave

Precisamente, Jorge Srur será uno de los expositores del Foro Cavialpa 2026, a desarrollarse el próximo 20 de octubre en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (BCP). El encuentro, organizado por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), reunirá a autoridades nacionales, especialistas, representantes de organismos multilaterales y referentes del sector privado para debatir los principales desafíos de la infraestructura paraguaya.

El foro se desarrollará bajo el lema “Infraestructura que transforma vidas”, con especial atención a la necesidad de ampliar las inversiones en obras públicas, en un contexto de restricciones presupuestarias y creciente demanda de infraestructura. Entre los temas centrales figuran la sostenibilidad fiscal, las alternativas de financiamiento, las alianzas público-privadas y la ejecución de proyectos estratégicos.

La agenda también contempla debates sobre corredores logísticos, conectividad, infraestructura energética y las condiciones necesarias para impulsar la industrialización. Asimismo, se prevé una conferencia magistral del expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, sobre la experiencia de su país en la continuidad de las inversiones en infraestructura más allá de los ciclos políticos.

Otro de los ejes transversales será la participación del capital privado para reducir la brecha de infraestructura de Paraguay, estimada por Cavialpa en unos US$ 30.000 millones. El gremio considera necesario alcanzar inversiones de al menos US$ 2.000 millones anuales para avanzar en la atención de las necesidades del país.