Paraguay y su déficit en construcción: Cavialpa insta a duplicar la inversión con capital privado

En el marco de las actividades preparatorias para el 6.º Foro & Exposición CAVIALPA 2026, que se desarrollará el 20 de octubre en Asunción, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Ing. Paul Sarubbi, analizó el complejo escenario de las obras públicas en Paraguay y las soluciones financieras necesarias para revertir el atraso histórico en el sector.

Habló de las herramientas disponibles en el mercado local, como las Asociaciones Público Privadas (APP), las concesiones y los Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) a largo plazo, que se complementan con la inversión pública que se viene haciendo desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y otras instituciones del Estado.

El diagnóstico del déficit, un rezago de 30 años

De acuerdo con los análisis del sector, Paraguay registra una brecha de infraestructura de US$ 30.000 millones para equipararse a los estándares de la región. Al ritmo actual de ejecución, estimado en unos US$ 1.000 millones al año, el país tardaría 30 años solo en cubrir el déficit existente, sin considerar las nuevas demandas poblacionales ni el mantenimiento de la red vial actual.

Citando un estudio reciente de la consultora internacional McKinsey, Sarubbi remarcó que para duplicar el PIB en diez años —con un crecimiento sostenido del 7% anual— Paraguay debe invertir no menos del 4,5% del PIB en infraestructura. Esto exige duplicar el nivel de inversión actual y elevar la ejecución a un rango de US$ 2.000 a US$ 2.200 millones anuales.

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Más allá de las rutas: agua, saneamiento y el sector energético

El titular de Cavialpa enfatizó que la brecha trasciende las carreteras. “Cuando hablamos de infraestructura hablamos de hidrovía, agua y saneamiento, escuelas, hospitales y transmisión eléctrica”, advirtió.

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Agregó que, si bien hoy existe disponibilidad de energía hidroeléctrica, en un horizonte de 4 a 5 años comenzarán los cuellos de botella si no se invierte de inmediato en redes de transmisión, distribución y proyectos de generación energética a largo plazo para industrializar la materia prima en territorio nacional.

El Corredor Bioceánico y la industrialización del Chaco paraguayo

En el plano logístico, destacó la oportunidad histórica del Corredor Bioceánico, obra multinacional que conectará el Océano Atlántico con el Pacífico atravesando Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

Para evitar ser un mero país de paso, Sarubbi sostuvo que es imprescindible dotar a los nodos urbanos del Chaco —como Carmelo Peralta, Loma Plata, Filadelfia, Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo— de energía, agua y servicios que atraigan industrias capaces de procesar materias primas en suelo paraguayo.

Herramientas financieras: modelos CREMA, APP y voluntad política

Pero para ejecutar este volumen de obras sin sobrecargar el presupuesto estatal en el corto plazo, el presidente de Cavialpa afirmó que la solución requiere fundamentalmente de voluntad política. Recordó que el Estado ya posee marcos normativos como la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), la Ley de Concesiones y la Ley 5074 “Llave en mano”.

A estas herramientas sumó los contratos CREMA (construcción, rehabilitación, mantenimiento, con financiamiento privado). Bajo este esquema, la empresa privada financia y ejecuta la obra de puesta a punto, encargándose del mantenimiento por varios años, mientras el Estado amortiza el capital en plazos de 10, 12 o 15 años. Según lo comentado, esto permite intervenir mayor cantidad de vías y resguardar el patrimonio vial del país, valorado en más de US$ 12.000 millones.

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Asimismo, citó como referencia regional la experiencia de Uruguay, país que logró atraer inversiones multimillonarias mediante estabilidad jurídica y contratos de participación público-privada. En ese sentido, resaltó la urgencia de mejorar la calidad del gasto público, recordando que cada guaraní invertido por el Estado en infraestructura apalanca entre 4 y 5 guaraníes de inversión privada.

Foro Cavialpa 2026: ¿Qué temas abordarán en el encuentro de profesionales?

Según los datos proporcionados por la organización, la sexta edición del Foro & Exposición CAVIALPA 2026 se llevará a cabo el martes 20 de octubre de 2026, en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (BCP), ubicado en Federación Rusa y Augusto Roa Bastos (Asunción). Será en el horario de 08:00 a 19:00. El encuentro es impulsado por Cavialpa con gestión del Grupo Paraguay Eventos & Emprendimientos (GPEE), bajo el lema “Infraestructura que transforma vidas”.

Organizado en el marco del 32.º aniversario de CAVIALPA, la cumbre reunirá a altas autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores, referentes de los sectores industrial y agroganadero, y técnicos de organismos multilaterales como el BID y la CAF.

La conferencia magistral internacional estará a cargo del expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien compartirá la experiencia de su país en seguridad jurídica, contratos CREMAF y atracción de capitales. La participación es libre y gratuita, previa inscripción en las plataformas digitales del gremio.

Infraestructura y empleo: la fórmula para multiplicar la inversión privada y el impacto social

La infraestructura pública en Paraguay constituye un motor clave de desarrollo socioeconómico y empleo, sustentando de forma directa a casi 300.000 trabajadores y sus familias a través del rubro de la construcción. Este impacto directo en la calidad de vida de las comunidades exige trascender la red vial para acelerar la infraestructura social urgente, impulsando obras clave de agua potable, saneamiento, escuelas y hospitales en las distintas regiones del país.

Para viabilizar estas obras, es indispensable mejorar la calidad del gasto público y reestructurar el Presupuesto General de la Nación, priorizando el gasto de inversión por encima del gasto corriente, sostuvo Cavialpa.

Esta disciplina presupuestaria se justifica en el potente efecto multiplicador del sector, mencionado por Sarubbi: cada guaraní invertido por el Estado en infraestructura apalanca entre 4 y 5 guaraníes de inversión privada, catalizando el desarrollo económico y dinamizando a todas las empresas de la cadena de valor.