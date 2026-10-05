Día del Camino: revertir déficit demandará al menos US$ 2.000 millones al año, recuerda Cavialpa

Paraguay arrastra una brecha de infraestructura estimada en unos US$ 30.000 millones y, para comenzar a revertir ese déficit, deberá sostener una inversión mínima de US$ 2.000 millones anuales en carreteras, energía, saneamiento y educación, según señaló la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa).

En el marco del Día del Camino, que se conmemora este 5 de octubre, Cavialpa celebra sus 32 años de fundación y vuelve a poner sobre la mesa el desafío que representa el déficit de infraestructura del país. El gremio plantea además fortalecer los mecanismos de participación privada para reducir la presión sobre las cuentas públicas.

El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, sostuvo que el nivel de inversión necesario para reducir la brecha debe mantenerse de manera sostenida y con participación de los sectores público y privado.

“Para revertir este déficit, es imperativo sostener una inversión mínima de US$ 2.000 millones anuales en carreteras, energía, saneamiento y educación”, afirmó.

Según el gremio, uno de los principales desafíos consiste en encontrar mecanismos que permitan aumentar la inversión en infraestructura sin trasladar todo el costo al presupuesto público. En ese sentido, plantea avanzar en el fortalecimiento de herramientas como la Ley de Concesiones, las alianzas público-privadas (APP) y los proyectos bajo la Ley 5074, conocida como Llave en Mano.

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Foro reunirá a autoridades y empresarios

Como parte de las actividades por su aniversario, Cavialpa prepara la sexta edición de su Foro & Exposición, que se realizará el próximo 20 de octubre en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay.

El encuentro tendrá como lema “Infraestructura que transforma vidas” y reunirá a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, empresarios, representantes de constructoras y profesionales vinculados al sector vial y de obras públicas.

Sarubbi destacó que el impacto de las obras de infraestructura va más allá de la construcción de carreteras y puentes.

“Las obras no son solo asfalto o hormigón, sino el motor que impulsa la economía y conecta a nuestras comunidades”, sostuvo.

Lacalle Pou será expositor

Uno de los principales invitados del foro será el expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, quien gobernó ese país entre 2020 y 2025.

Durante su participación, el exmandatario expondrá sobre la experiencia uruguaya en materia de infraestructura y sobre los mecanismos de participación público-privada utilizados para financiar y ejecutar obras.

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Cavialpa destaca particularmente el modelo de contratos CREMAF, que contempla la construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de infraestructura.

El gremio señala que durante la administración de Lacalle Pou se impulsó la modernización de una parte importante de la red vial uruguaya y una mayor articulación entre el sector público y privado.

Cavialpa fue fundada hace 32 años y actualmente reúne a empresas vinculadas principalmente con la construcción y el mantenimiento de infraestructura vial.

En el marco de su aniversario, el gremio sostiene que Paraguay necesita mantener una política de inversión de largo plazo para cerrar el déficit existente y mejorar la competitividad del país.

“Celebramos 32 años de Cavialpa con la mirada puesta en el desarrollo”, expresó Sarubbi, quien también destacó al foro como un espacio para discutir alternativas de financiamiento y políticas públicas para el sector.